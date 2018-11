Bürgerbewegung positiv unterstützen

Weikersheim.Andere haben bereits ein „Bürgernetzwerk“. In Weikersheim soll es künftig „Familienzentrum“ heißen. Umsetzen soll das Konzept die Jugendhilfe Creglingen als Träger – Angela Müller aus Rinderfeld ist als Agraringenieurin zwar Quereinsteigerin, hat aber langjährige Erfahrung in der Bildungsarbeit. Sie soll federführend „das, was in Weikersheim läuft auf positive Weise unterstützen“, hieß es jetzt in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Müller stellte hier sich und ihr Konzept vor – und bereits einige eigene Ideen.

Für rund zehn Wochenstunden Arbeit vor Ort reicht das Budget; Eigenanteil laut Bürgermeister Klaus Kornberger rund 17 000 Euro pro Jahr. Im kommenden Jahr soll das „Familienzentrum“ starten.

„Es gibt viel Engagement in Weikersheim, aber keine gemeinsame Plattform“, erklärte Müller. Das Zentrum sei keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten, im Gegenteil. „Es geht darum Menschen zu vernetzen und das nicht in einem starren Gebilde. Wir helfen, damit die Menschen sich gegenseitig unterstützen können und begleiten Entwicklungsprozesse.“

Konkret wird die Geschäftsstelle der Kreislandfrauen in der Weikersheimer Schulstraße stundenweise auch zum Büro des Familienzentrums. Einen „fixen Nachmittagstermin“ forderte Stadtrat Norbert Beck, wegen der Verlässlichkeit. Karlheinz Moschüring schwebt sogar eine Art „Kittfunktion“ für junge Menschen vor. Er führte aktuell bekannt gewordene Straftaten durch Jugendliche in Creglingen an – Folgen einer „gewissen Vernachlässigung“, so der Stadtrat. Eine „Taschengeldbörse“ fand Christiane Geier eine gute Idee für Jugendliche, um sich durch sinnvolle Arbeiten etwas dazu verdienen zu können.

All das sind auch für Angela Müller sinnvolle Punkte; ihr Fokus lag aber in der Formulierung allgemeiner Ziele und Ausrichtungen: Familien stärken, Miteinander und Identifikation fördern, die Lebensqualität verbessern. Das alles geht aber nicht per Verordnung von oben, sondern über eine Art Basisdemokratie – die Menschen bestimmen selbst ob, was und wie sie sich einbringen. Oder, anders gesagt, die Hauptamtliche moderiert und „publiziert“ als Familienlotsin eine lebendige Bürgerbewegung.

Das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden, deshalb sollen Ideen gebündelt und über Netzwerke auch anderen zur Verfügung gestellt werden. Ein gemeinsames Programm bzw. eine Terminübersicht bedeute auch eine bessere Werbung.

Die zentrale Anlaufstelle setzt einen Bildungsauftrag ebenso um, wie sozialpädagogische Aspekte: Beratungs- und Betreuungsangebote aufzeigen, bei familienrelevanten Themen unterstützen, eine Scharnierfunktion zu Betreuungs-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen übernehmen. mrz

