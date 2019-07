„Comedy uff’m Dorf“ bot viel zu lachen

Drei Tage lang wurde in Schäftersheim wieder gefeiert: Mit dem beliebten Hoffest und mit „Comedy uff‘m Dorf“ des örtlichen Liederkranzes.

Schäftersheim. Von der Band „Tricia & The Rock Bastards“ gab es am ersten Tag kernige Rockmusik, die trotz des nur mäßigen Besuchs für gute Stimmung und zum Ende hin auch für eine volle Tanzfläche sorgte. Am nächsten hieß es zum neunten Mal „Comedy uff‘m Dorf“ in der proppevollen Klosterscheuer. was die Beliebtheit von „Ernst & Ernst“ und „Salzabroad“ zeigte, die bereits bei der ersten Auflage der Comedy-Veranstaltung im Jahr 2011 gemeinsam auf der Bühne standen.

Kleiner Ernst, großer Ernst

So gab es immer im Wechsel Dialoge der beiden alten Herren: vom „kleinen Ernst“ – gebückt mit Rollator – und vom „großen Ernst“ – mit Gehstock. Mit mehrstimmigem a cappella-Gesang betrat „Salzabroad“ die Bühne, um den Abend zu eröffnen, bevor Rainer Hörner in zweifacher Funktion als Vorsitzender des Liederkranzes und als Mitsänger die Gäste empfing.

Die Jungs von „Salzabroad“ zeigten was sie drauf haben und was möglich ist, wenn man zu den bekannten Melodien von den „Bee Gees“, „Simon & Garfunkel“, „Münchner Freiheit“ und anderen die entsprechenden Texte, meist mit lokalem Bezug und humoristischem Hintergrund, im Dialekt singt. Ihr Repertoire reichte von nachdenklichen Liedern über die Schönheit der Welt über Liebeslieder bis zum schmissigen „Ring um meine Eier“ auf die Melodie von „Ring of Fire“, bei dem die ganze Scheuer mit einstieg.

Zwischen den Liedern erzählten sie immer wieder Witze, die ebenfalls gut ankamen. „Ernst & Ernst“, zwei waschechte Hohenloher, verrieten, dass sie am liebsten Sauerbraten mit „braade“ Nudeln und „Ebieresalat“ essen. Sie erzählten aus früheren Zeiten, etwa von der Erfindung der „Ebiereschleider“ mit Zapfwellenantrieb, die sie 1956 auf der Muswiese gekauft hatten. Wie diese funktioniert führten sie auf der Bühne mit dem Gehstock vor. Leider stellten sie dann erst zuhause fest, dass ihr Bulldog, ein Massey Ferguson, gar keine Zapfwelle hatte.

Ihre Dialoge waren immer hintersinnig und mit viel Humor: wie aus dem Leben gegriffen eben. Es machte ihnen sichtlich Spaß, auch das Publikum miteinzubeziehen. Am Ende standen „Salzabroad“ und „Ernst & Ernst“ sogar gemeinsam auf der Bühne und sangen „Tage wie diese“ und „Ade nun zur guten Nacht“, bevor sie sich mit viel Applaus von der Bühne verabschiedeten.

Am letzten Tag hatte insbesondere die Küche alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste zu versorgen. Am Nachmittag unterhielten die Sänger mit Liedvorträgen. ST

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019