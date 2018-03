Das Beste über Popmusik

Anzeige

Zwischen den beiden Leseblöcken werden „DA“, Manuela Hartmann-Weber und Felix Weber, ein kurzes Requiem für ihren Lieblingsradiomoderator, den im vergangegen Jahr verstorbenen DJ W. Berger („My Castle of Quiet“), aufführen. Ein kurzweiliger, unorthodoxer Lesungs-/Konzertspätnachmittag für alle Freunde des freien Geistes ist zu erwarten, so der Veranstalter.

In seiner „The Story of Pop“, eine der besten Veröffentlichungen zur Geschichte der Popmusik, sucht Karl Bruckmaier in den verborgensten Winkeln der Vergangenheit nach der Triebfeder des Kulturguts Pop und den geheimen Zusammenhängen seiner Entstehung. Dabei verzichtet der Popliterat auf eine akribische Auflistung von Faktenwissen und rückt stets den Menschen und dessen Lebensgefühl in den Vordergrund.

Mindestens genauso interessant ist Karl Bruckmaiers vorangegangenes Buch „Obi oder das Streben nach Glück“, ein Text-/Bildband mit Fotos von Wilfried Petzi (FSK). Das Buch läuft auf eine Neuinterpretation von Erscheinungen in der Provinz hinaus, die von den Gralshütern des guten Geschmacks sonst eher unter dem Stichwort Bausünden und Geschmacksverirrung eingeordnet werden.

In Deutschlands Provinzen – hier die Region zwischen Vils und Rott – findet sich an jeder Straßenecke eine praktizierende Ästhetik des Widerstands gegen das Geschmacksdiktat der Eliten. Die Menschen dort, denen die Gebote des guten Geschmacks oft nichts bedeuten, denen die Erkenntnisse von Architektur und Kunsthistorie suspekt sind, denen Machbarkeit, Preis und Schnelligkeit Werte an sich sein können, kombinieren sich munter aus den Materialien, die der Baumarkt bietet, und den Bildern, die man aus Urlaub oder Vorabendserie so kennt, eine Welt, wie sie ihnen gefällt. Ein neuer Blick auf Erscheinungen, die in unserer Region ebenfalls zu finden sind. pm

