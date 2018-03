Das Ende des Ersten Weltkriegs

Anzeige

Weikersheim.Das Schicksal einer fränkischen Familie zu Kriegsende 1918 bildet den Rahmen für einen Vortrag des Vereins Tauberfränkische Volkskultur Weikersheim, am Montag, 12. März, im Weikersheimer Stadtmuseum. In einem Gesamtüberblick, wird Helmut Fehler die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen des Ersten Weltkrieges erörtern. Dabei werden die jüngsten Forschungsergebnisse der historischen Wissenschaften zu den Folgen des vierjährigen Krieges nicht ausgespart.

Drei Kaiserreiche gingen unter, die Landkarten wurden neu gezeichnet und die nachfolgenden Regierungen hatten mit Verwerfungen im wirtschaftlichen, politischen und sozialen Bereich zu kämpfen, die niemand vorher erlebt hatte. Heutigen Zeitgenossen fällt es meist schwer, diese Zeit vor 100 Jahren in den Kontext gegenwärtiger Gewissheiten zu setzen.

Es gelingt, wenn Geschichte aus der Sicht der Betroffenen, der „Kleinen Leute“, betrachtet wird. Helmut Fehler macht in dem mit Bildern in Szene gesetzten Referat deutlich, welchen Belastungen der Normalbürger in den Kriegsjahren und nach 1918 ausgesetzt war und welche Folgen diese Ereignisse hatten. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. pm