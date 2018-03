Das Haar in der Suppe

Anzeige

Zwei Jahre steht Volker Silberzahn jetzt dem Sportkreis Mergentheim vor. Zwei Jahre, in denen viel bewegt wurde, zwei Jahre, in denen der Sportkreis wieder vorangekommen ist. Die Zahlen und Fakten belegen, dass der kleinste Kreis innerhalb des WLSB den Vergleich mit den anderen 23 nicht scheuen muss. Die Blicke könnten also voller Optimismus in die Zukunft geworfen werden.

Wer aber am Freitagabend genauer hingeschaut hat, wird dennoch das berühmte Haar in der Suppe gefunden haben. Die Resonanz vonseiten der Vereine hat nämlich – wieder einmal – zu wünschen übriggelassen. Manche Plätze in der Zehntscheune blieben unbesetzt. Unverständlich!

Ist es denn zu viel verlangt, zumindest einen Vertreter zu schicken, wenn alle zwei Jahre Bilanz gezogen wird? Sicher nicht. Wenn es darum geht, Fördergelder in Empfang zu nehmen, halten doch auch alle die Hand auf und sagen nicht Nein. Nehmen sollte für die Vereine nicht seliger als Geben sein. Und deshalb wär es wünschenswert, wenn die Plätze in zwei Jahren besser besetzt sind.