Das Kind mit einem Auftrag der Ahnen

Der Saxophonist des Yosuke Yamashita Trios, der seinerzeit entscheidend zum Höllenlärm beigetragen hatte, stand nun – 42 Jahre später – neuerlich auf der Weikersheimer club-Bühne. Man kann nicht behaupten, dass sich an seinem vitalistischen Ansatz viel geändert und er sonderlich auf gepeinigte Nerven Rücksicht genommen hätte: Der 1945 geborene Multinstrumentalist und Sänger Akira Sakata, studierter Meeresbiologe, daneben auch noch Autor und Schauspieler, bläst zumindest zum Auftakt des Abends in sein Altsaxophon, dass man glaubt, es würde noch einmal der Muff aus hundert Jahren von irgendwelchen Jazz-Dutzendwaren gepustet werden müssen. Tatkräftig unterstützt übrigens vom club-w-71-Dauergast Paal Nilssen-Love aus Norwegen am Schlagzeug und dem schwedischen Kontrabassisten Johan Berthling, die man allerdings nicht als klassische Rhythmusgruppe bezeichnen sollte, sondern zweifelsohne als Solisten eigenen Rangs.

Keine Verschnaufpause

Der kaskadenhafte, schreiende Hochenergie-Start kennt kein Crescendo, keine Dynamik, keine Tempovariationen, keine Verschnaufpause, nur ein einziges rasendes Überwältigungs-Verlangen – es ist ein Rausch und Rauschen, die Leere aus dem Nichts heraus füllend mit einer wunderbaren, treibenden, die Welt- und Harmonie-Ordnungen durcheinanderwirbelnden Kakophonie.

Aber auch Angry Old Men werden milder, und so wechselt das zweite Stück erst einmal die Temperatur: Die Klarinette, bei Sakata das erzählerische, zärtlichere Instrument, bringt einen neuen Ton ins Konzert, eine feinere Struktur, Abwechslung. Schöne, fremde Melodielinien, die sich aus östlichen Überlieferungen ebenso zu speisen scheinen wie aus den Balladen eines Ornette Coleman, werden auf umschmeichelnde Weise von Nilssen-Love und Berthling aufgegriffen; ganz träumerisch und verzaubert klingt das mitunter, ohne auch nur in die Nähe dessen zu geraten, was man gefällig nennen könnte.

Ein weiteres Ausdrucksmittel ist Sakata die Stimme: Die reicht vom flehentlichen Summen über schamanisch anmutende Beschwörungen bis zu geradezu herzzerreißenden Schmerzensschreien.

Die Basis dieser Gesänge bildet die reiche Tradition japanischer Volkssagen, oft sind es Geistergeschichten, über die Sakata improvisiert, die er weiterspinnt – und auch wenn man die Inhalte nicht versteht, so vermittelt sich doch etwas von dem mythischen Kosmos, der diese märchenhaften Erzählungen umspannt. Paal Nilssen-Love und Johan Berthling begleiten dieses Singen nicht nur, sie setzen selbst Akzente, betonen einzelne Silben, Worte, Rufe.

Und hier geschieht etwas Seltsames: Es ist, als würde aus dem halsbrecherischen Free-Jazz-Revoluzzer das Kind hervortreten, das von den Ahnen den Auftrag bekommt, etwas weiterzutragen, nichts Vergangenes verloren zu geben.

Sakata zu hören, heißt deshalb nicht nur, einen der wichtigen Protagonisten der japanischen Impro-Szene zu erleben – einen Mann, der mit vielen prägenden Landsleuten gespielt hat und zudem mit amerikanischen und europäischen Größen wie Bill Laswell, Peter Brötzmann, Sonny Sharrock, Peter Kowald oder auch Jim O’Rourke. Sondern auch jemanden, der sich in verschiedenen Welten bewegt, diese mühelos durchschreitet, Schichten unterschiedlicher Traditionen in sich trägt.

Zum Ende des Konzerts wird es dann noch einmal „höllisch“ laut – um den FN-Kollegen aus dem Jahr 1976 zu zitieren. Ein furioses Finale, das den kämpferischen Geist der späten Sechziger und Siebziger ins Jetzt trägt – heute braucht es diese Haltung angesichts der Weltlage in der Tat mehr denn je. Vielleicht war ja unter den Zuhörern des gut besuchten club w 71 die ein oder andere jüngere Person, die sich in ein paar Jahrzehnten noch an diesen Abend erinnern wird. Und ahnt, dass diese Musik nicht nur historisch bedeutsam ist, sondern noch ziemlich viel mit den sozialen Verwerfungen unserer Gegenwart zu tun hat.

