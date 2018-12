Das Klima stimmt

Was für ein wunderbarer vorgezogener Fest-Auftakt. Die Begeisterung für das Elpersheimer Feierjahr war deutlich spürbar, es herrschte eine angenehme, sympathische und mitreißende „Wir“-Atmosphäre in der Taubertalhalle.

So etwas lässt sich übrigens nicht von oben verordnen, so etwas muss im Grunde schon vorhanden sein, dann mit Bedacht geweckt werden und entstehen, gepflegt werden. Und es muss von einer tiefen inneren Überzeugung jedes Einzelnen geleitet sein, sonst ist die viele und teils langwierige Arbeit, die noch in den Plänen steckt und erst konkret auf den Veranstaltungspunkt hin herausdestilliert werden will, gar nicht zu schaffen.

Noch bevor im Frühjahr die jetzt fürs Jubiläum gesteckten Blumen knospen, kann man Einiges schon sehen. Am Elpersheimer Tauberstrand ist bereits zu entdecken (und von jedem Interessierten zu nutzen), was eine Gemeinschaft alles stemmen kann, wenn das Wachstumsklima stimmt.

Diese Aufbruchstimmung, dieser hohe Einsatz, erinnert an den berühmten Kennedy-Satz aus dem Jahr 1961: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt“.

In Elpersheim ist das aber noch viel besser: Es wird überhaupt nicht gefragt wer was vielleicht tun kann, sondern es wird „einfach“ etwas gemacht.Weil die Einwohner offensichtlich wissen, dass man das, was man für eine Gemeinschaft mit-tut am Ende und überhaupt auch für sich selber macht.

Das mag die unentgeltliche Pflege öffentlicher Grünflächen sein, oder ein Fest-Beitrag. Unter dem Strich werden das persönliche Umfeld, das Dorf, die Kommune, lebens- und liebenwerter. Oder ganz einfach gesagt: schöner.

Man darf wirklich gespannt sein auf „Elpersheim 2019“, denn der Ort feiert nicht nur sich selbst, sondern er macht „auf“. Jeder kann kommen, jeder kann die Vielfalt und eine große Herzlichkeit miterleben. Und wer als „Externer“ helfen will, der wird sicher nicht abgewiesen.

