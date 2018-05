Das Menschliche steht im Vordergrund

Anzeige

In diesem Sommer zeigt sie in Weikersheim einen Querschnitt ihrer Arbeiten, insbesondere 17 große Bronzeskulpturen und ein Relief im öffentlichen Raum des Stadtzentrums. Bereits 2005 stellte sie im dortigen Rathaussaal Kleinplastiken, Reliefs und Medaillen aus. Drei Jahre später war sie Kuratorin für den künstlerischen Part der ersten Ausstellung der Stadt Weikersheim unter dem Titel „Skulpturenschau“.

Ihre jetzt erneut gezeigte und 1998 geschaffene Bronzeplastik „Stehende“ (Nadine) war ebenfalls bei dieser Schau im Küchengarten vertreten.

„Als Kuratorin bei unserer ersten Skulpturenschau im Jahr 2008 hat uns Nina Koch einen Weg geebnet, unsere Stadt um ein Ereignis im Sommer reicher und noch ein Stück weit attraktiver zu machen. Zudem hat sie uns den Kontakt zu vielen Bildhauerinnen und Bildhauern ermöglicht, die in den letzten Jahren bei uns ausgestellt haben“, resümierte Bürgermeister Klaus Kornberger. Bei Kochs Werken stehe ebenso wie bei all den vorherigen Künstlern das Menschliche im Vordergrund. In ihren Plastiken seien viele unterschiedliche Empfindungen abgebildet wie etwa Trauer, Zweifel, Glaube, Hoffnung und Liebe. So habe sie ihre ausgewählten Plastiken entsprechend platziert wie zum Beispiel die Figur „Mission“ auf dem Marktplatz gegenüber der Stadtkirche. Zu den bemerkenswerten Glanzpunkten der Skulpturenausstellung zähle, wie der Bürgermeister hervorhob, das „Liebespaar“, das zum einen als Relief an der Stadtmauer gegenüber der „Bastion“ und zum anderen als „Schwebendes Liebespaar“ im Küchengarten zu sehen sei. Abschließend dankte Kornberger den zahlreichen Ideengebern, Unterstützern und Sponsoren für deren Engagement. Sie fühle sich unter dem Motto „Ecce homo“ („seht den Menschen“) dem Realismus verpflichtet, betonte Koch. „Nur wenige Bürger dieses Landes haben die Möglichkeit, figurative Plastiken en passant zu sehen Sie haben diese Gelegenheit Jahr für Jahr vor der Haustüre“, hob sie den besonderen Stellenwert der „Skulpturenschau“ hervor. Zudem dankte die Künstlerin der Stadt Weikersheim sowie den Organisatoren, Akteuren und Unterstützern im Namen ihrer Zunft. Musikalisch wurde die Vernissage von Larissa Kastner (Ukulele und Looper) umrahmt. Die 21-Jährige aus Oberbalbach erzielte bei dem diesjährigen Wettbewerb der Jeunesses Musicales unter dem Titel „Leben eben“ den zweiten Platz.

Im Anschluss an den Festakt im Rathaussaal erläuterte die Bildhauerin bei einem ebenfalls sehr rege frequentierten Rundgang in der Altstadt bis vor den Schlosseingang und in den Küchengarten beispielsweise Inspirationen, Hintergründe und Techniken beim Schaffen ihrer Figuren. Zum Beispiel berichtete Koch, dass sie den überwiegenden Teil ihrer Bronzeskulpturen in einer italienischen Gießerei entstehen lasse. Bei einem darauf folgenden Empfang im Rathaussaal hatten die Besucher ebenfalls die Möglichkeit zu individuellen Fragen und zu Gesprächen mit der Künstlerin.

Seit 2008 zeigt die Stadt Weikersheim von Mitte Mai bis Mitte September bei der „Skulpturenschau“ Plastiken renommierter Bildhauerinnen und Bildhauer. Ein Rundweg führt die Besucher entlang den aufgestellten Plastiken in der Altstadt bis hin in den Kräutergarten am Stadtpark. Die heuer insgesamt 18 im Weikersheimer Altstadtraum verteilten Werke Nina Kochs sind am Schlosseingang, in den Arkaden und auf dem Marktplatz, im Küchengarten, in der Hauptstraße und Am Gänsturm sowie an der Stadtmauer in der Kanalstraße und gegenüber der „Bastion“ zu finden.

Parallel zu der „Skulpturenschau“ mit ihren Großplastiken aus Bronze zeigt eine Ausstellung im Sitzungssaal des Rathauses 21 Bronze-Kleinskulpturen sowie 19 Bleistift- und eine Kohlezeichnung von Nina Koch. Die Skulpturenschau mit den Plastiken und Figuren im Zentrum der Stadt nebst Ausstellung mit Kleinskulpturen und Bilder der Zeichnerin und Bildhauerin Nina Koch sind bis zum 23. September zu sehen. Die Ausstellung im Rathaussaal kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung (Montag bis Freitag 8 bis 12.15 sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 13.15 bis 17 Uhr) besichtigt werden. Begleitend dazu sind unter anderem bei der Touristinfo (Marktplatz 2) sowie in umliegenden Geschäften, Restaurants und Cafés eine Infobroschüre und ein Rundgangsflyer zur Schau erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018