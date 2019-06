Das Universum besser verstehen

Weikersheim.Im Rahmen der monatlich stattfindenden Versammlungen der Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Weikersheim wird am Freitagabend, 21. Juni, Klaus Bock über Modelle und Simulationen in Astronomie und Physik referieren.

Im gleichnamigen Vortrag möchte der Referent beleuchten, wie Theorien und Annahmen in Naturwissenschaften von Simulationen unterstützt werden. Anhand modernster Teleskope und Satelliten ist Vieles am Himmel beobachtbar, der Mensch möchte aber auch vorhersehen können und so behilft er sich verschiedener Modelle und Simulationen, um das Universum zu verstehen und vorhersehen zu können. Der kostenlose Vortrag beginnt um 20 Uhr in der von der Astronomischen Vereinigung Weikersheim betriebenen Sternwarte auf dem Karlsberg in Weikersheim. Interessierte Besucher sind willkommen.

Darüber hinaus besteht am Samstag, 6. Juli, wieder die Möglichkeit der Himmelsbeobachtung auf der Weikersheimer Sternwarte. Ab 21 Uhr wird die Sternwarte dann bei gutem Wetter ihre Kuppeln öffnen und die Teleskope in den Himmel richten. Besucher sind auch hier willkommen, eine Anmeldung wird nicht erforderlich sein, die kostenlose Führung findet jedoch nur bei gutem Wetter statt. Um zu erfahren, ob die Sternwarte an diesem Abend auch besetzt ist, empfiehlt sich ein kurzfristiger Anruf unter Telefon 07934/1365. jh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019