Dem Nachwuchs galt sein Augenmerk

Anzeige

Wie viele Kinder und Jugendliche er als Organisator des Zeltlagers der Kreis-Schützenjugend Mergentheim in Wachbach betreute, weiß er selbst nicht mehr. Alle Kinder und Jugendliche haben Paul Kraft und seine viel zu früh verstorbene Ehefrau Gerda in guter Erinnerung. Da in der heutigen Zeit die Betreuung der Senioren eine immer größere Rolle im Vereinsleben spielt, hat sich Paul Kraft bereit erklärt, die Funktion des Kreisseniorenreferenten im Schützenkreis zu übernehmen. Neben den Schützen galt Paul Krafts ehrenamtliches Engagement auch der Sportjugend Mergentheim. Von 1977 bis 2010 war Mitglied in deren Vorstand – darunter von 1983 bis 2004 als stellvertretender Sportkreisjugendleiter. Für sein vorbildliches Engagement ernannten ihn die Schützenjugend 2002, die Schützengilde Laudenbach 2003 und die Sportjugend 2010 zu ihrem Ehrenmitglied. Beim „Ball des Sports“ 2013 erhielt Paul Kraft die Ehrennadel des Landes. Und beim Kreisschützentag 2014 in Laudenbach wurde ihm das von Prinz Sachsen zu Gotha-Coburg gestiftete Protektor-Abzeichen in Silber verliehen, eine seltene Auszeichnung für außergewöhnliche Verdienste im Ehrenamt, die in dieser Qualität erstmals im Schützenkreis Mergentheim vergeben wurde. Den vielen guten Wünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten/Tauber-Zeitung an. spkr/ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018