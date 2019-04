Dem „Ringen Jesu“ betend gedenken

Laudenbach.Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta bietet am Abend des Gründonnerstags im Anschluss an den Gottesdienst vom Letzten Abendmahl, der um 20 Uhr beginnt, sogenannte Ölbergstunden in die Pfarrkirche Laudenbach an. Ab 21.15 Uhr gedenkt man mit Liedern, Gebeten und in der Stille des Betens und Ringens Jesu Christi auf dem Ölberg.

Das Friedensgebet um 23 Uhr beschließt dann die Ölbergstunden. Der Liedruf „Wachet hier und betet mit mir“ begleitet die Beter in den nächtlichen Gebetsstunden. Aus der Barockzeit stammt das Ölbergrelief, das sich am Fuße der Bergstaffel in Laudenbach befindet. bk

