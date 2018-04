Den Lebensdurst stillen

Anzeige

Elpersheim/Markelsheim.Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Elpersheim-Markelsheim hat Konfirmation gefeiert. Ein Tauf- und Beichtgottesdienst bildete am Vortrag den Auftakt. Dabei sang der Kirchenchor „Sing again“ unter der Leitung von Karin Kraft. Das E-Piano spielt Maria Miller.

Glassplitter, die an alle verteilt wurden, regten dazu an, darüber nachzudenken, wo im eigenen Leben etwas in Scherben gegangen ist. Die Scherben wurden dann zu einem Kreuz zusammengefügt, als Sinnbild dafür, dass wir Menschen Zerbrochenes am Kreuz ablegen dürfen. Am nächsten Tag wurde der Einsegnungsgottesdienst musikalisch vom Posaunenchor Elpersheim unter der Leitung von Rolf Müller bereichert.

Neben den Katechismusstücken zur Taufe, dem Abendmahl, den Zehn Geboten, dem Glaubensbekenntnis und dem Gebet trugen die Konfirmanden dabei Gedanken zum Symbol des Wassers vor.