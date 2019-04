Elpersheim.Auch in diesem Jahr folgt der Sportverein Elpersheim einem Brauch aus alten Zeiten und treibt den langen Winter mit einem Osterfeuer aus. Am 20. April findet am Elpersheimer Sportplatz das alljährliche Osterfeuer statt.

Die Veranstaltung ist bewirtet – los geht es ab 19.30 Uhr mit einem großen Feuer. sve

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.04.2019