Der alte Vorstand ist auch der neue

Nach dem Bericht der Kassen-wartin Erna Estermann wurde von den Revisoren Toni Söllner und Dieter Nast die einwandfreie Führung des Kassenbuchs bestätigt. Abschließend gab die Frauenbeauftragte Gerlinde Heinold, die auch im vergangenen Jahr viel zu tun hatte, ihren Rückblick.

Der als Wahlleiter vorgeschlagene Norbert Beck beantragte die Entlastung des alten Vorstandes, welche von den Mitgliedern einstimmig vorgenommen wurde. Auch er lobte die gute Arbeit des alten Vorstandes und würdigte dessen Verdienste.

Mit einem augenzwinkernd vorgetragenen Gedicht über das Ehrenamt im Vorstand ermunterte er die Mitglieder, in Ehrenämtern mit zu wirken. Es sei allen zu danken, die ein solches Amt inne hätten. Innere Einstellung, Zeitaufwand und Einschränkung der Freizeit seien Voraussetzungen, die ein Ehrenamt erfordern. Der alte Vorstand stellte sich nochmals zur Neuwahl und da es damit keine Änderung ergab, war die Wahl ohne Gegenstimmen schnell abgeschlossen. Norbert Beck und Rudi Eckl beglückwünschten den neuen Vorstand und wünschten ihm weiterhin eine so gute und harmonische Zusammenarbeit. Mit dem goldenen Treuabzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Irmtraud Breunig, mit dem silbernen Treueabzeichen für zehn Jahre treue Mitgliedschaft wurden geehrt Evans Barbera Ballweg, das Ehepaar Brigitte und Werner Hermann, Stefan Jung, Crezenz Müller, Ehepaar Anneliese und Dieter Nast, Christine Neumann, Brigitta Pflüger, Gerhard Reiß, Helmut Schindler, Anton Söllner, Heribert Victor Groh.

Am Schluss informierte der Kreisvorsitzende noch über Änderungen im Sozialrecht, zum Beispiel über die Neubewertung von Neuanträgen in den Behinderten-Graden, die die Gefahr der Rückstufung berge. Man solle sich bei Unsicherheiten an die Geschäftsstelle Bad Mergentheim wenden. Als neues Sachgebiet kommt jetzt die Wohnraumberatung dazu. Hier können sich Mitglieder eine Beratung holen zum eventuellen Umbau oder Änderungen in der Wohnung. wse

