Weikersheim.Der Club w 71 setzt seine Dokumentarfilmreihe am Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr mit dem vielfach ausgezeichneten Film „The Taste of Cement – Der Geschmack von Zement“ fort. In visions du reel beschreibt Giona A. Nazzaro den Film: „Syrische Bauarbeiter bauen in Beirut einen Wolkenkratzer, während in ihrer Heimat zur gleichen Zeit ihre eigenen Häuser unter Beschuss stehen. Der libanesische Krieg ist vorbei, aber in Syrien toben die Kämpfe weiter. Die Arbeiter werden auf der Baustelle eingeschlossen, die sie nach 19 Uhr nicht mehr verlassen dürfen, denn die libanesische Regierung hat eine nächtliche Ausgangssperre für die Flüchtlinge verhängt. Informationen unter www.tasteofcement.com.

