Der Gesundheit lässt sich auf vielen Wegen etwas Gutes tun

Weikersheim/Niederstetten/Igersheim.Das Kursangebot der Volkshochschule für Januar bietet viel Abwechslung. Eine Übersicht:

Weikersheim

Klöppeln - ein altes Handwerk: Ziel ist es, die Grundbegriffe des Klöppelns zu lernen und zu beherrschen. Ab Donnerstag, 10. Januar, 19.30 bis 21.30 Uhr, Barbara Dengler, vhs Zentrum, zehn Termine.

Yoga – ursprünglich & ganzheitlich für Fortgeschrittene: Das Basiskönnen und -wissen von Bewegung, Atem, Klang und Stille sowie der Yoga-Philosophie wird vertieft. Ab Dienstag, 22. Januar, ab 17.45 Uhr, Manuela Mathura, Yoga- und Wellness-Studio Kalyan, zehn Termine.

Zumba: Zumba ist ein lateinamerikanisch inspiriertes Tanz-Fitness-Workout – ein dynamisches und effektives Fitness-Training mit Musik. Ab Dienstag, 8. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr, Theresa Rudolf, Alte Turnhalle Weikersheim, zehn Termine; ab Freitag, 11. Januar , 19 bis 20 Uhr, Eglis Krüger, Alte Turnhalle Weikersheim, zehn Termine. Fit and healthy: In diesem Kurs wird ein funktionelles Muskeltraining mit kräftigenden und stabilisierenden Elementen angeboten. Ab Dienstag, 8. Januar, 19 bis 20 Uhr, Angelika Limbrunner, neue Sporthalle, zehn Termine.

Excel-Grundlagen: Man erwirbt grundlegende Excel-Kenntnisse und erfährt, wie man Tabellen gestalten und sein Zahlenmaterial übersichtlich darstellen kann. Ab Montag, 21. Januar, ab 17.30 Uhr, Lothar Bankwitz, vhs Zentrum, drei Termine.

Igersheim

Yoga-Life-Balance: Ab Dienstag, 8. Januar, von 18.15 bis 19.45 Uhr mit Jürgen Engel. Alte Grundschule Igersheim, acht Termine.

Babymassage für Babys zwischen sechs Wochen und sechs Monaten: Babymassage bietet Eltern und Kindern die Möglichkeit, sich bewusst füreinander Zeit zu nehmen. Ab Mittwoch, 9. Januar von 10.15 bis 11.45 Uhr mit Margit Hayn. Hebammenpraxis, vier Termine.

Zumba®: Fitness ohne große Anstrengung gemixt mit Partylaune und heißer Musik. Ab Dienstag, 15. Januar, von 10 bis 11 Uhr mit Eglis Krüger. Alte Grundschule Igersheim, zehn Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere TeilnehmerInnen). Ab Dienstag, 15. Januar, von 11 bis 11.45 Uhr mit Lothar Schlundt. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Jetzt ran an den Computer – Aufbaukurs: Für einen sicheren Umgang mit Computer und Internet. An zwei Wochenenden Freitag und Samstag, ab 18. Januar. Freitag von 17 bis 19.15 Uhr, Samstag von 10.30 bis 12.45 Uhr mit Lothar Bankwitz. Hauptschule Igersheim.

Naturwärme in der Region – Exklusive Führung im Naturwärmekraftwerk des Stadtwerks Tauberfranken in Bad Mergentheim. Am Montag, 21. Januar, von 19 bis 21 Uhr mit Gerhard Hirschlein. Treffpunkt am Naturwärme Heizkraftwerk, kostenfrei. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.

Gesund ernähren, aber wie?: Wie sieht eine gesunde Ernährung im Alltag aus? Ein Vortrag mit Diskussionsrunde. Am Mittwoch, 23. Januar, von 19.30 bis 21.30 Uhr mit Dipl. Ökotrophologin Sabine Wecker. Alte Grundschule Igersheim. Afrikanisches Trommeln: Afrikanische Rhythmen zu trommeln ist sehr einfach und macht Spaß. Man braucht keine Notenkenntnissel. Ab Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr mit Sana Abdallah Kpante. Alte Grundschule Igersheim, acht Termine.

Bier selber brauen – der etwas andere Kochkurs!: Die Teilnehmer begleiten Wasser, Hopfen und Malz auf ihrem Weg zum Bier. Am Samstag, 26. Januar von 10 bis 16 Uhr mit Dieter Gundel. Schauküche im Einrichtungshaus Wiedemann.

Froh zu sein bedarf es wenig – Kleine Erkundungsreise zum Glück: Freude ist eine lernbare Lebenshaltung. Dieser Abend wird sich mit der Frage befassen, wie auch wir uns vom Glück begleiten lassen können. Am Montag, 28. Januar von 19.30 bis 21 Uhr mit Christine Krokauer. Alte Grundschule Igersheim.

Eutonie - ein Übungsweg körperlicher Selbsterfahrung: In der Eutonie wird auf vielfältige Weise dazu angeleitet, den eigenen Körper im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen zu spüren. Ab Mittwoch, 30. Januar von 19.30 bis 21 Uhr mit Helga Haupt. Kulturhaus Igersheim.

Niederstetten

Rücken-Fit: Mit funktioneller Gymnastik, Wahrnehmungsübungen und Stretching schafft man den Ausgleich für einen rückenstrapazierten Alltag. Birgit Weiler ab Montag 7. Januar, um 16.55, 18 und 19.05 Uhr, Alte Turnhalle Niederstetten und Donnerstag 10. Januar um 19 Uhr, Sporthalle, Halle 4, je elf Termine.

Bodyfit: Mit vielen Übungen wird den Pfunden der Kampf angesagt. Nadin Ihlow ab Dienstag, 8. Januar, um 18 Uhr und Mittwoch, 9. Januar, um 19.30 Uhr, Niederstetten, neue Sporthalle, je zehn Termine. Tanze dich schlank und fit: Hier wird mit viel Spaß zu unterschiedlichen Tanzstilen getanzt. Nadin Ihlow ab Dienstag, 8. Januar um 19.30 Uhr, Sporthalle Niederstetten, neue Halle 4, zehn Termine.

Gitarre spielen leicht gemacht – Fortgeschrittene. Leo Guggenmos ab Donnerstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, 10 Termine. Hatha Yoga: Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden, ist Yoga. Simone Rohner ab Donnerstag, 10. Januar, um 17, 18.30 und 19.30 Uhr, Alte Schule, Frickentalplatz, elf Termine.

Abnehmen für „Gerne-Esser“: Gemeinsam wird man theoretisch und praktisch in eine Welt der purzelnden Pfunde entführt. Sabine Wecker ab Montag, 21. Januar, 18 Uhr, Bildungszentrum.

Krav Maga – Selbstverteidigung: Ein äußerst effizientes Selbstverteidigungssystem. Torsten Specht am Freitag, 18. Januar, 17 bis 21 Uhr und Samstag, 19. Januar, 9 bis 13 Uhr, Alte Schule.

Genuss aus allen Ebenen im Thermomix. Heike Model am Samstag, 19. Januar, 11 bis 14 Uhr, Bildungszentrum. Wirbelsäulengymnastik: Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen mit Corinna Meyer ab Mittwoch, 23. Januar, 19 Uhr, Alte Schule, acht Termine.

Einfache Naturheilkunde und Homöopathie für Kinder: Der Kurs soll Eltern anleiten, ihre Kinder im Krankheitsfall auf natürliche Weise unterstützen zu können. Petra Beck ab Donnerstag, 24 Januar, 19.30 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten.

MFM – Männer für Männer: Workshop für Jungs von zehn bis zwölf Jahren. Klaus Büttner, Samstag, 26. Januar, von 9.30 bis 14.30 Uhr, Alte Schule. Infoabend am Freitag, 25. Januar, um 19.30 Uhr.

Discofox: Tanzkurs für Anfänger mit Steffen Bader ab Samstag 26. Januar von 17.30 bis 19 Uhr, Alte Schule - Frickentalplatz, fünf Termine.

Discofox: Tanzkurs für Fortgeschrittene mit Steffen Bader ab Samstag 26. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr, Alte Schule, fünf Termine.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018