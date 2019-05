Der Künstler ist anwesend

WEIKERSHEIM.Die zwölfte „Skulpturenschau“ wird am kommenden Sonntag, 19. Mai, eröffnet. Insgesamt 17 Plastiken hat der Bildhauer Robert Metzkes aus Berlin für die Schau ausgewählt, die nun auf verschiedenen Plätzen in Weikersheim aufgestellt sind. Kleinere Arbeiten sind im Sitzungssaal platziert und zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Ausstellungsdauer ist bis 22. September. Interessierte können an der Eröffnung am Sonntag teilnehmen. Bürgermeister Klaus Kornberger eröffnet die Ausstellung um 17 Uhr. Ute Metzkes, ausgebildete Blockflötistin, übernimmt die musikalische Umrahmung. Robert Metzkes ist anwesend und wird einige seiner Plastiken näher erklären. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.05.2019