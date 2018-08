Deutscher Mittelstand in Gefahr?

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung und der CDU-Kreisverband veranstalten am Montag, 3. September ab 18.30 Uhr die „Mittelstandsgespräche“ des Main-Tauber-Kreises.

Weikersheim. Das öffentliche Forum findet in der Stadtbücherei Weikersheim in der Laudenbacher Straße statt.

Zum Thema „Europa und die Welt im Umbruch – wie sehr ist der deutsche Mittelstand gefährdet?“ diskutieren namhafte Akteure aus Politik und Wirtschaft.

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Mittelstandsgespräche“, wird den Gästen des Abends eine Mischung aus Information und Unterhaltung geboten.

Als Podiumsgäste in der von Mittelstandsvorsitzenden Marcel Bauer moderierten Gesprächsrunde sprechen der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL, Ceracon-Geschäftsführer Andreas Kreissl, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags Dr. Volker Treier, sowie Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger.

Wie sehr beeinflusst der baldige Brexit, die schwächelnde Partnerschaft mit den USA oder der überall aufkommende Protektionismus den zukünftigen Erfolg des deutschen Mittelstands? Hat die hiesige Politik, die Wirtschaft oder die Gesellschaft die Möglichkeit all dem etwas entgegenzusetzen? Die Meinungen darüber, welche Lösungen langfristig die geeignetsten wären, sind so vielfältig wie Europa selbst. Doch neben diesen und anderen Fragen, werden sich die Podiumsgäste auch den Fragen des Publikums stellen.

Alle Diskutanten kommen aus dem ländlichen Raum und kombiniert mit ihren jeweiligen unterschiedlichen internationalen Aktivitäten, Erfahrungen und Kontakten, verspricht dieser Mix einen interessanten Abend.

Dem Mittelstand in stürmischen Zeiten die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist mitunter auch die Aufgabe der politisch Verantwortlichen. MdL Wolfgang Reinhart ist seit Jahrzehnten für den Erfolg des Exportlands Nummer eins in Deutschland aktiv. Kommunal hat Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger den Mittelstand seiner Stadt zu einer beispielhaften Erfolgsgeschichte entwickelt. Was sie von Europa erwarten, welchen Kurs sie verfolgen und welche konkreten Mittel es zur Steigerung der Standortattraktivität im globalen Wettbewerb für sie gibt, werden sie erläutern.

Interessant werden auch die Einschätzungen von Dr. Volker Treier. Der gebürtige Weikersheimer ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertags und Experte für internationale Außenwirtschaft. In dieser Eigenschaft vertritt er die Interessen der deutschen Wirtschaft auf der ganzen Welt. Der oft in verschiedensten TV-Fachgesprächen als Gast vertretene Experte, besucht anlässlich der „Mittelstandsgespräche“ seine Heimatstadt und man darf gespannt sein, wie seine Prognosen ausfallen und wie die derzeitige Situation internationalen Partnern bewertet wird.

Als Geschäftsführer der Ceracon GmbH ist Andreas Kreissl Verfechter eines starken Europa. Für ihn und sein Unternehmen sind freier Handel und verbindliche politische Verhältnisse existenziell wichtig. Den Protektionismus sieht er nicht zuletzt deshalb als ernstzunehmende Gefahr für den Mittelstand. Er plädiert dafür, dass verantwortliche Akteure aus Politik und Wirtschaft über den Tellerrand hinaus schauen sollten und fordert eine Abkehr vom „Kirchturmdenken“ der Nationen.

Der Gastgeber des Abends, Unternehmer und Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Marcel Bauer: „Viele Bürger besorgen die aktuellen Ereignisse in der Welt. Die Menschen stellen sich die Frage; wie lange dauert der Aufschwung noch an? Verbessert sich das transatlantische Verhältnis nach Trump wieder oder müssen wir uns neue Partner suchen? Was ist, wenn die EU scheitert? Darüber wollen wir miteinander diskutieren“. mit

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018