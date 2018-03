Die Faszination Kosmos erleben

Anzeige

Etwas ruhiger geht es dagegen am Nachthimmel zu. Gasnebel, Galaxien und Sternhaufen können im neuen Teleskop der Sternwarte bestens beobachtet werden. Die Sternwarte ist heute in jedem Fall geöffnet. Bei schlechtem Wetter werden Vorträge gehalten und Bilder von Himmelsobjekten gezeigt und erklärt. Für weitere Informationen empfiehlt sich ein Anruf auf der Sternwarte, Telefon 0 79 34 / 13 65.

Dies und noch viel mehr wird auf der Sternwarte Weikersheim geboten sein. Der Besuch der Sternwarte und die damit verbundenen Sternführungen sind kostenlos. Darüber hinaus kann bei Interesse auf der Internetseite www.sternwarte-weikersheim.de der Kontakt zur Astronomischen Vereinigung Weikersheim gesucht werden, wo auch individuelle Termine für Sternführungen ausgemacht werden können.

Im April bietet die Astronomische Vereinigung Weikersheim ebenfalls verstärkt die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung auf der Sternwarte an, die so genannten Frühjahrsbeobachtungswochenenden stehen vor der Tür. So kann ab 7. April an jedem Freitag- und Samstagabend im Monat April jeweils ab 20 Uhr die Sternwarte bei klarem Himmel besucht und Himmelsbeobachtungen durch die Teleskope durchgeführt werden. avw

