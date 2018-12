Die ganz großen Gefühle

Weikersheim.Auf dem Opernspielplan der Jeunesses Musicales Deutschland für 2019 steht Giacomo Puccinis „La Bohème“. Opernfans und Musikbegeisterte können ab sofort Karten für die Open-Air-Vorstellungen kaufen, die vom 25. Juli bis 4. August im Weikersheimer Schlosshof stattfinden.

„La Bohème“ gehört zu den meist gespielten und geliebten Opern des italienischen Repertoires. Herzzerreißend schön ist diese Musik, sehnsüchtig und voll tiefer Verzweiflung. Unter der Leitung von Fausto Nardi spielt das nationale katalanische Jugendorchester. Es singen internationale Nachwuchstalente.

Regisseur Patrick Bialdyga wird die Geschichte um eine junge Künstlergruppe in Paris in einer aktuellen Interpretation zeigen: Sie sind Hipster, Mitte 20, und das Leben gehört ihnen. Der eine schreibt, der andere legt Platten auf, und auch ein Maler gehört dazu. Täglicher Treffpunkt ist der angesagteste Club der Stadt. Großes Thema, natürlich, die Liebe. Doch für das Traumpaar der Oper, Rodolfo und Mimì, gibt es kein happy end.

Die Vorstellungen im Schlosshof sind das Ergebnis einer intensiven Nachwuchsförderung: Mit ihrer Internationalen Opernakademie bereitet die Jeunesses Musicales Deutschland den Opernnachwuchs auf seine weitere Karriere an den Opernhäusern vor. 150 junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt hatten sich um einen Platz beworben, und waren in den vergangenen Wochen zu einem ersten Vorsingen in die Musikakademie Schloss Weikersheim eingeladen. Im Januar entscheidet sich im finalen Auswahlvorsingen, wer 2019 auf der Bühne stehen und eine der Titelpartien verkörpern wird.

Auch im „Orchestergraben“ werden junge Spitzenmusiker Platz nehmen. In der Weikersheimer Produktion als Opernorchester mitzuwirken, ist für die Mitglieder des „Jove Orquestra Nacional de Catalunya“ eine große Motivation und Vorfreude.

Der Kinderchor wird von Schülerinnen und Schülern des Weikersheimer Gymnasiums gestellt. Unter der Leitung von Edith Wolff haben die Kinder bereits mit der Einstudierung begonnen.

Seit ihren Anfängen in den 1960er Jahren hat sich die Junge Oper Schloss Weikersheim zu einem Projekt von bundes- und europaweitem Renommee entwickelt, bei dem die Intendanten der Opernhäuser Talente entdecken und engagieren. Mit ihren jungen Stimmen, wahrhaftigen und lebendigen Inszenierungen auf höchstem Niveau ist sie gleichermaßen ein Publikumsmagnet in der Region und weit darüber hinaus.

Karten gibt es im Kartenbüro der Jungen Oper Schloss Weikersheim, werktags unter Telefon 07934/9936-36 und direkt online unter www.oper-weikersheim.de

Erstmals wird es auch eine Regenvariante geben: Bei schlechter Witterung finden die Aufführungen in der TauberPhilharmonie statt, wo alle Zuschauer mit Tickets der Kategorien eins und zwei dann eine halbszenische Vorstellung erleben können.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018