Die ganze Bevölkerung ins Boot holen

Der Countdown zur Eröffnung der Weikersheimer Tauberphilharmonie läuft. Intendant Johannes Mnich blickt aber bereits auf das Folgeprogramm nach der Einweihung.

Weikersheim. Der Eröffnungssommer für die Tauberphilharmonie startet mit einem großen Strauß an Programmpunkten am 13. Juli. ZDF-Moderatorin Petra Gerster und Multiinstrumentalist Götz Alsmann etwa sind live und hautnah zu erleben – über ein Dutzend Konzerte, Lesungen, Kabarett gibt es. Und wie geht‘s weiter?

Intendant Johannes Mnich und sein Team hatten in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun, um – im laufenden Baubetrieb – über die Eröffnungsphase hinaus zu planen. „Unsere Aufgaben sind lokal wie überregional verortet“, sagt Mnich. Konkret bedeutet das: Kultur im erweiterten Sinne soll Publikum aus der Region ebenso anziehen wie die Einwohner von Weikersheim – die Stadthallenfunktion muss hierfür betont werden.

„Schön, groß, weit und licht“, sei sie geworden, die Tauberphilharmonie. „Wir haben ein Programm zusammengestellt, das die Region mitnehmen soll“, denkt Mnich bereits in die Zukunft und in den Sommer des Jahres 2020 hinein. An die dreißig hochkarätige Programmpunkte stehen schon: Erwin Pelzig und Rolf Miller kommen, diverse prominente Klassik-Formationen, Ulrich Tukur wird die opulente Bühne rocken, es gibt also Kabarett und Varieté satt, einen bunten Tag für Blasmusiker und Kooperationen mit der Jeunesses Musicales Deutschland mit Jugendlichen von JMD-Mitgliedsensembles aus ganz Deutschland.

Doch es ist kein Sparten-Programm, das den Besuchern nur etwas Bekanntes zum Konsumieren vorsetzt: Mnich will die Bevölkerung von Weikersheim und des Landkreises mit ins Boot holen. So etwa bei einem Gesangswochenende im Januar mit ganz verschiedenen Schwerpunkten. Die britische Formation „Apollo 5“ bietet im Rahmen dieser Sing-Tage beispielsweise ein Mitmachkonzert mit Gospels und Beatboxing an.

Die Region feiern

Unter dem Motto „Made in Main-Tauber“ wolle man Mitte Juni 2020 „unsere Region feiern“ – als buntes Festival mit zahlreichen Akteuren.

Ende März ist ein „Zukunftstag“ mit einer großen Zahl an lokalen Akteuren geplant. „Für uns und unsere Zukunft“ – dazu lädt die Tauberphilharmonie am so genannten „Earth Day“ ein, der symbolisch dafür steht, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. „Wir bringen Akteure aus der Stadt und der Region zusammen und laden zu Gesprächen und Erkenntnissen ein: Energie, Mobilität, Naturschutz und Wohnen sind die Themen dieses Zukunftstags, der konkrete Lösungen sucht, aber auch Hintergründe beleuchtet und Betriebsbesuche ermöglicht, um sich ein Bild zu machen“, heißt es im Programm.

„Wir sind getragen von einer großen Welle der Begeisterung“, hält Mnich fest. Die Logistik hinter den Veranstaltungen stemmt federführend ein fünfköpfiges Team um den Intendanten, unterstützt von einer 25-köpfigen Service-Gruppe und dem Freundeskreis der Philharmonie, der mittlerweile bereits rund 250 Personen umfasst.

Die Weikersheimer Kulturverantwortliche Astrid Hackenbeck hält fest, dass das bisherige Kulturprogramm künftig schwerpunktmäßig in das Konzerthaus integriert wird. Die Größe der Philharmonie ermögliche es, „endlich Leute hierher zu holen, hinter denen wir schon lange her sind“, prominentere Namen aus dem Kabarettbereich zum Beispiel, für die bislang die Größe der städtischen Räumlichkeiten einfach nicht ausreichten.

Doch nicht nur die Großen sollen kommen, man will auch die Schiene der „Experimente“ pflegen: aufstrebende Newcomer, Interessantes, Ungewöhnliches.

Übrigens: Wer Veranstaltungen abonnieren und so frühzeitig seine Plätze für Veranstaltungen sichern will, kann dies in zwei Kategorien tun: Es gibt ein „K“-Abo (für Klassik-Fans) und ein „E“-Abo, das für „Entdecker“ steht.

Johannes Mnich betont die „herausragenden Bedingungen und die tolle Akustik“ des Veranstaltungshauses – jetzt müssen nur noch die Künstler und die Besucher „einziehen“. Aktuell laufen noch Restarbeiten am Gebäude. Zum Stichtag wird aber die letzte Platte verlegt und das letzte Staubkörnchen in Foyer weggekehrt sein; für den Startschuss in eine spannende Zukunft.

