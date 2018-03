Die gewachsene Landschaft erhalten

Anzeige

Am Fahrradweg von Weikersheim Richtung Tauberrettersheim wurden Bäume gefällt. Der übliche Holzeinschlag im Winter? Der Abschnitt längs der Tauber ist kaum wieder zu erkennen, so kahl, zerrissen und zerstört. Die Stümpfe lassen für mich als Laie nicht erkennen, dass die Bäume morsch oder krank gewesen seien.

Nach welchen Kriterien wurde gefällt? Das Ergebnis ist in jedem Fall eine Verstümmelung des Uferabschnitt – leider nur ein Beispiel für ein Vorgehen, dass sich vielerorts in der Region beobachten lässt, entlang der Tauber, entlang der Bahnlinie, innerorts, in Wald und Fluren. Wohl niemand wird bestreiten, dass die Abholzungen seit Inbetriebnahme der Holzverbrennungsanlage in Bad Mergentheim massiv zu genommen haben. Es wurde eine Holzverbrennungsanlage gebaut, nun wollen, ja müssen, wir sie befeuern, um Profit zu machen! – Ist das so? Entbindet uns die schiere Existenz einer solchen Anlage von der Verantwortung, die Konsequenzen wahr zu nehmen, ggf. neu zu bewerten und andere Entscheidungen zu treffen?

Zu spät kommt mein Protest, wenn ich in diesem Februar erneut betroffen vor einem Kahlschlag stehe, wo ich bis vor kurzem auf meinen Spaziergängen Bäume im Wechsel der Jahreszeiten beobachtet und mich an ihnen gefreut habe. Die Zahl der Menschen, die nicht einverstanden sind, dass so viele Bäume gefällt werden, wächst. Die kommunalen Entscheider sollten dies zur Kenntnis nehmen und aktiv dem Eindruck entgegenwirken, sie gingen nach dem Motto „Erst sägen, Erklärungen, falls gefordert, im Nachhinein“ vor.