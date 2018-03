Die Liebe küssend unter Beweis gestellt

Anzeige

Zunächst war da eine kleine Mutprobe verlangt, bevor man eine Freikarte in Empfang nehmen konnte: Einen Kuss hatte man sich zu geben vor den Augen des Kassenpersonals und der übrigen Besucher – einen richtigen Kuss, nicht nur ein Küsschen auf die Wange. Erwachsen musste ein Paar sein, gerne auch gleichgeschlechtlich, mehr Einschränkungen gab es nicht.

Trotzdem schüttelte manch einer vor Beginn der Aktion den Kopf und zweifelte daran, dass sich viele Paare dieser öffentlichen Prüfung unterziehen würden.

Von Liebespaaren überrannt

Es kam ganz anders. Gut 200 Paare waren es, die in Weikersheim ihre Liebe küssend unter Beweis stellten und dann glücklich zur nächsten Führung schritten. Besonders am Sonntag, dem letzten Tag der Aktion, wurde das Hohenloher Residenzschloss von den Liebespaaren überrannt – etliche der Führungen mussten sogar geteilt werden. „Eine tolle Idee ist das“, lobten die Gäste und manche gaben dafür auch in aller Ehrbarkeit eine ordentliche Probe ihrer Kuss-Kunst. Von weither kamen die Paare und manche verbanden auch besondere Jubiläen mit dem Valentins-Besuch des Weikersheimer Schlosses.

„Vor 60 Jahren haben wir uns kennengelernt – da wollten wir uns heute hier küssen“, verriet ein Paar aus dem mittleren Neckarraum und strahlte.

Einmal bekam der freundliche Herr hinter der Kasse das Handy der Gäste in die Hand gedrückt mit der Bitte, den Kuss im Bild festzuhalten. „Unsere Kinder haben uns nicht geglaubt, dass wir uns hier an der Kasse küssen“, war die Erklärung – und dass sich die Eltern wirklich getraut haben, musste natürlich dokumentiert werden. Am besten küssten übrigens, wie zu erfahren war, die älteren Leute.

„Die haben oft richtig geknutscht und das genossen“, während die ganz Jungen sich lieber mit einem hingehauchten Kuss begnügten. Aber auch das genügte, damit sich die Türen öffneten. Und immer wieder gab es am Ende begeisterte Äußerungen über die Schätze des Schlosses, von denen man vorher gar nichts geahnt hatte. Wer nach der Führung sein Handy zückte und im Außenbereich des Schlosses schnell noch ein Selfie machte, hat noch eine Gewinnchance.

Mit den Selfies der Paare, die bis heute Abend mit dem Hashtag #KüssmichimSchloss auf der eigenen Seite von Facebook oder Instagram gepostet werden, sind einige schöne Preise zu gewinnen. Küssen kann sich eben lohnen. Nicht nur zum Valentinstag übrigens.

