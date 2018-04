Die Sternwarte öffnet ihr Kuppeldach

Anzeige

Mütsch hat im beruflichen Alltag als Ingenieur bei der Ariane-Group, ehemals EADS, mit Antrieben von Raketen und Satelliten zu tun. Seine Fähigkeit, komplexe Themen leicht verständlich zu vermitteln, ruft zum Besuch des kostenlosen Vortrags auf. Beginn ist ab 20 Uhr im Vereinsheim der Astronomischen Vereinigung in der Alten Schule in der Schulstraße in Weikersheim.

Darüber hinaus besteht am Samstagabend die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung. Die Sternwarte auf dem Karlsberg öffnet morgen Abend ab 20 Uhr ihre Kuppeln für Besucher. Dabei steht vor allem der zunehmende Mond im Fokus der Beobachtungen. Die markanten Wintersternbilder Orion, Stier und Zwillinge verabschieden sich am Westhorizont. Das Zeigen von Sternbildern gehört ebenso zu den kostenlosen Führungen wie das Beantworten der Fragen von Besuchern.

Gute Voraussetzungen

Auch am Wochenende danach besteht wieder am Freitag- und Samstagabend die Möglichkeit der Himmelsbeobachtung.

Voraussetzung für das Stattfinden der Beobachtungen ist ein wolkenloser Himmel.

Für dieses Wochenende sehen die Wetterprognosen allerdings sehr gut aus.

Im Zweifel kann unter Telefon 0 79 34 / 13 65 erfragt werden, ob die Sternwarte besetzt ist. Unter dieser Nummer oder www.sternwarte-weikersheim.de können weitere Informationen zur Astronomischen Vereinigung Weikersheim und zur Sternwarte erfahren werden. avw

