Die Zukunft der Einrichtung ist gesichert

Weikersheim.Während andernorts Schwimmbegeisterte oftmals – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Trockenen sitzen, weil dort die Hallenbäder geschlossen werden, beschreitet die Stadt Weikersheim den Weg genau in die entgegengesetzte Richtung. Denn die städtische Einrichtung in der Humboldtstraße 1 soll auch in Zukunft erhalten bleiben – zur großen Freude von Schülern, Mitgliedern der örtlichen DLRG sowie einem bunten Stammpublikum aller Altersklassen, das dem Bad seit vielen Jahren die Treue hält.

Gewiss, das 1961/62 errichtete Hallenbad ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen. Dennoch erfreut sich das ganze Jahr einer großen Beliebtheit. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren kaum etwas ändern, denn der Bestand dieser wichtigen Freizeiteinrichtung ist auch für die weitere Zukunft gewährleistet. Mehr noch, das Schwimmbad soll bereits in absehbarer Zeit – ein genauer Termin steht noch nicht fest – umfangreich saniert und modernisiert werden.

Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger rechnet dafür mit hohen Zuschüssen. Wenn feststeht, wie hoch die finanzielle Förderung aus den verschiedenen Töpfen genau ist, soll die Millionenmaßnahme in Angriff genommen werden. Dann wird das Bad für einige Monate geschlossen. Der Schultes hat jedoch bereits angekündigt, dass die von den Gästen erworbenen Jahreskarten auch darüber hinaus ihre Gültigkeit behalten und die durch die Schließung „verlorengegangene“ Zeit „hinten angehängt“ wird.

Bis dahin können sich alle Freunde des Schwimmsports weiterhin an fünf Tagen in der Woche vergnügen und ihre Bahnen ziehen. Dies alles geschieht im Übrigen unter den geschulten Augen des neuen Schwimmmeisters Stephan Lahr, seit wenigen Monaten im Amt, der ab Januar Verstärkung durch einen Kollegen erhält. Lahr wird die Baumaßnahme mit seiner ganzen Erfahrung begleiten und dort Gehör finden, wo es erforderlich ist.

Nicht nur Stephan Lahr hält es für außerordentlich erfreulich und auch bedeutend, dass der Fortbestand des Weikersheimer Hallenbades garantiert ist. Schließlich sei es wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, frühzeitig schwimmen zu lernen. Der Niederstettener hat bereits bei seiner früheren Tätigkeit im Bad Mergentheimer Freibad vielen Badegäste das Schwimmen beigebracht – und auch in der Residenzstadt wird er, in Zusammenarbeit mit der örtlichen DLRG, auf diesem Gebiet tätig sein.

