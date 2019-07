Die „zweite Ebene“ wird jetzt gestärkt

Weikersheim.„Frank Grub ist neuer Leiter des Stadtbauamts in Weikersheim. In seiner Funktion nahm Grub am Donnerstag erstmals an einer Gemeinderatssitzung teil“ – das berichteten die FN Mitte April. Jetzt haben sich Stadt und Grub „einvernehmlich“ innerhalb der Probezeit bereits wieder getrennt, wie Bürgermeister Klaus Kornberger auf Anfrage der Redaktion bestätigte. Die Entscheidung sei auf sachlicher

...