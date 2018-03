Digitalisierung als Herausforderung

Anzeige

Kernziele weiterentwickelt

„Um Ihnen zu helfen, haben wir die Kernziele unseres Maschinenrings und seiner Töchter zielstrebig weiterentwickelt“, machte Reiner Müller in seinem Geschäftsbericht klar. Zu den Zielen gehörten unter anderem die Einsparung von Maschinenkosten, die Maschinenvermittlung und der -verleih, aber auch die Betriebs- und Haushaltshilfe mit Personaldienstleistungen und außerdem die Weiterbildung durch Veranstaltungen, Infofahrten und Reisen. Der Maschinenring sei auf vielen Feldern aktiv. Müller nannte die umweltfreundliche Ausbringung von Gülle im Rahmen der Gülleverteilgemeinschaft Hohenlohe-Tauber mit dem Schleppschlauchfass. Dazu kämen die Aussaat von Rüben, Mais und Getreide, der Pflanzenschutz, der Mähdrusch von Getreide, Raps, Mais und Sonnenblumen , die Traubenernte, die Bodenbearbeitung und die Vermittlung von Maschinen. Gut angenommen werde die umweltfreundliche Bekämpfung des Maiszünslers. Mit Drohnen würden die Nützlinge Trichogramma ausgebracht.

Wichtiges Arbeitsfeld des Maschinenrings sei die Landschaftspflege: bei der Stadt Bad Mergentheim, im Schlosspark Weikersheim, bei der Hohenloher Wasserversorgung, privat und an den Taubertalhängen. Betriebshelfer und die 21 Landwirte pflegen die Kulturlandschaft des Taubertals von Archshofen bis Wertheim. Vier Kompostplätze und Recyclinghöfe im Kreis werden vom Maschinenring betreut. Auch für den Winterdienst zeichne man verantwortlich.

Ungefähr 36 000 Arbeitsstunden hätten zwölf männliche Betriebshelfer, 14 Helferinnen und die sieben Maschinenringmitarbeiter abgeleistet. Neben den 38 fest angestellten Mitarbeitern biete der Maschinenring mit seinen Tochterunternehmen weiteren 91 Personen, davon 45 geringfügig Beschäftigten, einen Zuerwerb, hob Müller hervor. Die Arbeit als Betriebshelfer sei oft nicht einfach und erfordere viel Fleiß, Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Neue Helfer seien Kerstin Stadtmüller aus Frickenhausen sowie Betriebshelfer Carsten Bullmer aus Wässerndorf. Im letzten Jahr habe man viel für die Fortbildung getan und viele Fahrten für Jung und Alt organisiert, darunter eine Flugreise nach Kroatien, sieben Tagesfahrten, zwei Seniorenfahrten und ein Betriebsausflug. Die monatlichen Stammtische und die Seniorenausflüge würden sehr gut angenommen“, freute sich Müller.

Viele Veränderungen

Joachim Klein als Assistent der Geschäftsleitung stellte die Hauptaufgabenbereiche vor. So habe man letztes Jahr viele Veränderungen in Gartenanlagen aller Art vorgenommen. Das Dienstleistungsspektrum reiche vom Terrassenbau über Natursteinarbeiten aller Art bis hin zur fertigen Bepflanzung. Ein Hauptaufgabenbereich sei die Landschaftspflege. 2017 seien auch wieder viele Maschinen und Geräte ausgetauscht, angemietet oder neu angeschafft worden“, bilanzierte Klein. Die neue Mietstation auf der Tauberhöhe werde gut angenommen. Die Abwicklung erfolge weiter über die Geschäftsstelle in Münster.

Neu sei auch die MR-Mietmaschinen-App, damit könnten ab Mitte April 100 Mietmaschinen digital gebucht werden. Stolz sei der Maschinenring, dass er mit seiner schlagkräftigen Gülletechnik auch die strengen Anforderungen der novellierten Düngeverordnung erfüllen könne. Zudem könnten jetzt zwei Güllefässer gemietet werden.

Reiner Müller gab einen Überblick über aktuelle Aktivitäten und geplante Veranstaltungen. So findet am 25. und 26. August wieder das Maschinenring-Erntefest statt. Angesichts dieses zufriedenstellenden Berichts konnten die Regularien mit Kassenbericht, Kassenprüfung und die Entlastung durch den Leiter des Landwirtschaftsamtes Meinhard Stärkel zügig abgewickelt werden.

Bürgermeisterstellvertreter Norbert Beck bedauerte in seinem Grußwort, dass die hohen Leistungen der Landwirte von der Öffentlichkeit nicht anerkannt würden und dies zu berechtigtem Frust bei Auszubildenden führe. Die Landesvorsitzende der Maschinenringe Charlotte Landes berichtete von den vielen Anregungen, welche die 28 Ringe im Ländle einander vermittelten. TZe

