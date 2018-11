Doom Metal-Bands präsentieren Album

Weikersheim.Zwei Bands machen auf ihrem Weg nach Wien zum kultigen „Doom over Vienna“-Festival am Freitag, 9. November, Zwischenstation im club w71 in Weikersheim. Black Oath aus Mailand und Woebegone Obscured aus Dänemarkpräsentieren ab 21 Uhr ihre ganz eigenen Versionen des Doom Metal. Metal gilt allgemein als hart, schnell und aggressiv, doch es gibt auch die Variante mit angezogener Handbremse, eine verlangsamte Musik, die sich voller Kraft voranschleppt. Die Szene hat sich mittlerweile stark diversifiziert. Wie das heute klingen kann, zeigen die beiden Bands bei der kleinen, aber feinen „Weikersheim Night of Doom“. Black Oath haben sich dem eher traditionellen Doom Metal mit okkulten Texten verschrieben. Woebegone Obscured hingegen spielen Funeral Doom, das als radikaler Gegenentwurf zum Death Metal entstand. Beide Bands werden ihr brandneues Album präsentieren. pm

