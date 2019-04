Dorfmuseum stärker bewerben

Weikersheim.Die Jahreshauptversammlung des Vereins Tauberfränkische Volkskultur in Weikersheim gab der Vorsitzenden Birgit Bulenda Gelegenheit, die Bilanz des vergangenen Jahres den Mitgliedern vorzustellen. So wurden das erstmalig durchgeführte Museumsfest auf dem Marktplatz und die Wintervortragsreihe sowie die Exkursionen sehr gut angenommen und schlugen sich in steigenden Besucherzahlen nieder.

Finanzen im grünen Bereich

Da der Bauhof der Stadt notwendige Sicherungsmaßnahmen im historischen Museumsgebäude übernommen hatte und die Modernisierung der Beleuchtung ausschließlich durch ehrenamtliche Leistungen erfolgt ist, blieben die Ausgaben „im grünen Bereich“. So konnte die Kassiererin Bärbel Deeg einen ausgeglichenen Haushalt vermelden. Die Kassenprüfung bestätigte dem Verein eine tadellose Buchführung.

Norbert Beck, der 2. Bürgermeister beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Sorgen bereitet jedoch der bislang nicht zu stoppende Besucherrückgang im Tauberländer Dorfmuseum. Attraktive Sonderausstellungen, Internetauftritte und gezielte Werbung brachten nur marginale Erfolge.

„Es tröstet uns ein bisschen, dass alle Museen von diesem Trend betroffen sind“ so Birgit Bulenda, „doch müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, uns Besucherpotenzial zu erschließen“. In Zukunft will man Reisegruppen gezielt ansprechen und bewerben. Für das Jahr 2019 sind zu den bereits zwei stattgefundenen und gut besuchten Wintervorträgen – welche die politischen Verhältnisse in Franken im Jahr 1919 und die geologische Entwickung der regionalen Landschaft Taubertal zum Inhalt hatten – weitere Vorhaben geplant und vorgestellt worden. So wird eine Sonderausstellung zum Thema „Luxus auf dem Lande“ den Umgang mit Prunk, Pracht und Protz mit ausgesuchten Exponaten beleuchten. Die Ausstellung wird im Mai eröffnet.

Am 8. September lädt dann der Verein zum Museumstag ein, der ganz im Zeichen der Hausfrauen von 1950 stehen wird: „Waschtag anno dazumal“.

Bevor man zum Abschluss eine Bilderschau aus den mehr als einem Dutzend durchgeführten Exkursionen genoss, bedankte sich Bulenda bei allen, die sich ehrenamtlich eingebracht hatten und betonte, dass es ohne die vielen Helfer nicht möglich sei, gegen die zunehmende Kommerzialisierung der Event-Kultur zu bestehen. Der Beifall für das Geleistete und für die anspruchsvollen Vorhaben galt dem ganzen Verein, der am Freitag, 10. Mai, um 18.30 Uhr mit seiner Eröffnung der Sonderausstellung im Dorfmuseum aufwarten wird. TVK/fe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019