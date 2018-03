Drei Chormitglieder seit 60 Jahren aktiv

Anzeige

Im Februar 1969 übernahm er das Amt des Vorsitzenden und leitete den Verein 29 Jahre. 1998 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In seine Amtszeit viel das 125-jährige Vereinsjubiläum, das mit einem großen Sängerfest gefeiert wurde, sowie der Ausbau des Sängerkellers. Auch die Chorgemeinschaft Weikersheim-Nassau bracht er mit auf den Weg. Sie besteht bereits seit 45 Jahren. Anne Stirnkorb wurde für 50 Jahre aktives singen geehrt.

Sie sang zuerst beim Liederkranz Jagstheim, seit 1980 in Sängerbund Harmonie. Sie ist seit 2002 1. Vorsitzende unseres Vereins. Inge Schwarz erhielt vom Chorverband Hohenloher Gau die Ehrennadel für 30 aktive Sängerjahre. Seit 1997 arbeitet sie als Beisitzerin im Ausschuss mit. Gerd Möhring erhielt die Ehrennadel für 25 Jahre als aktiver Sänger. Von 1992 bis 2014 war er Mitglied im Männergesangverein Giebelstadt und im Gemischten Chor Giebelstadt. Er singt seit 2014 in der Chorgemeinschaft Weikersheim-Nassau.

Vorsitzende Anne Stirnkorb würdigte die Treue der Mitglieder zum Verein, denn sie leisten damit einen großen Beitrag zur Erhaltung des Chorgesangs.

Es folgte ein Rückblick der Vorsitzenden auf die Aktivitäten im Jahr 2017. Für beide Chöre war es ein arbeitsreiches Jahr. Erster Höhepunkt war das Jubiläumskonzert „Singen, Loben, Danken 180 Jahre Sängerbund Harmonie Weikersheim“ in der Stadtkirche. Im Herbst das Konzert des Sängerkranz Nassau. Auch zur Feier der Reformation sangen die Chöre in den Kirchen in Weikersheim und Nassau, sowie bei bei Konzerten der Nachbarvereine. Den Kassenbericht verlas die Vorsitzende, da Kassierin Frau Öchsner erkrankt war.

2018 sind die Arbeitsschwerpunkte das Kooperationskonzert zwischen dem Sängerbund Harmonie Weikersheim und der Gemeinschaftsschule Weikersheim, sowie im November das Jahreskonzert in Nassau. pm

