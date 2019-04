Echte Gelassenheit setzt Sicherheit voraus

Weikersheim.„Gönn Dir mal einen Abend einfach nur für Dich – von Frauen für Frauen jeglicher Konfession und jeglichen Alters“, hieß es jetzt im Evangelischen Gemeindehaus.

Karin Deeg, Anja Frieß, Sonja Hein, Heike Heil, Carola Rollmann und Uli Weber boten diesen Frauenabend kurz nach dem kalendarischen Frühlingsanfang an. Seit nunmehr fünf Jahren gibt es dieses Event zweimal im Jahr. Knapp 100 Frauen aus dem ganzen Kirchenbezirk waren gekommen.

Dieser Frauenabend ist deshalb so beeindruckend, weil die Besucherinnen dort Freude mit allen Sinnen erleben können. So auch dieses Mal: Schon der Eingang des Gemeindehauses und auch der Saal selbst waren österlich geschmückt. Bei der Vorbereitung und Durchführung des Abends hatten die Konfirmanden tatkräftig geholfen.

Die Blockflötengruppe der Stadtkirche unter Leitung von Regine Burdinski und der Konfirmand Paolo als Solist mit seiner Gitarre brachten das Thema des Abends immer wieder zum Klingen. Fester Bestandteil der Abende und eine wertvolle Bereicherung sind ein großer Büchertisch mit christlicher Literatur und die Angebote aus dem Weikersheimer Weltladen, die Barbara Hofmann mit zwei Konfirmanden im Foyer präsentierte.

Die Gastgeberinnen hatten unzählige kulinarische Köstlichkeiten aufgetischt und schon bald erfüllte lautes, frohes Geplauder und Lachen den Gemeindesaal.

Carola Rollmann stimmte die Frauen mit der Geschichte „Jetzt kann Gott kommen“ auf den Abend ein: In all der Hektik und dem Stress beim großen Hausputz merkt ein Mann gar nicht, dass der Besuch – Gott – schon da ist. „Es geht rund…“ sagte der Papagei, bevor er in den Ventilator flog. Wer kennt nicht diesen Spruch? Heike Brandt, Lehrerin der Bibelschule Kirchberg, begann ihren Vortrag mit einer Schilderung eines „normalen“ Alltags einer berufstätigen Mutter mit drei Kindern. Die meisten Besucherinnen konnten gut nachfühlen, dass es irgendwann schwer wird, immer wieder gelassen zu reagieren, vor allem, wenn die Tagesplanung durch Unvorhergesehenes über den Haufen geworfen wird.

Förderlich für die Gesundheit

Wie kann man bei all den Widrigkeiten des Alltags trotzdem zur Gelassenheit finden?, fragte sie. Das Wort „Gelassenheit“ komm aus dem Mittelhochdeutschen, führte Brandt aus. Ursprünglich hatte es die Bedeutung „Gottergebenheit“. Die heutige Bedeutung im Sinne von „innerer Ausgeglichenheit, Beherrschtheit, Gemütsruhe…“, habe das Wort erst später bekommen.

Gelassenheit sei förderlich für die Gesundheit, führte Brandt aus, vermittle Sicherheit, helfe, sachlich zu bleiben und Konflikte zu entschärfen, mache Menschen sympathisch, ermögliche Freiräume, rücke Dinge ins rechte Licht und Prioritäten an die richtige Stelle, könne Unvollkommenes akzeptieren, ermögliche Genuss, behalte den Überblick und lasse Energie übrig für Lösungen. Die Referentin schilderte anschaulich die vielen „Monster, die der Gelassenheit im Alltag entgegenstehen: Hektik, Stress, Ehrgeiz, Erwartungen, Eifersucht, Neid, Stolz …“

Wege zur Gelassenheit würden vielfach angeboten. Esoterisches Gedankengut dazu überschwemme geradezu den Markt. Im „Lebenshilfe-ABC“ gebe es viele Tipps zur gesunden Lebensführung: Atemtechniken, Meditation, Entspannungsverfahren aller Art könnten sicher helfen. Wichtig seien etwa ein gesundes Selbstbewusstsein, Sicherheit und Vertrauen.

Brandt machte überzeugend klar, „dass ich nur gelassen sein kann, wenn ich wirklich sicher bin, wenn ich voll vertrauen kann“. Die Bibel siedle die Gelassenheit im Herzen an: „Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben“. Das Herz sei nach biblischem Sprachgebrauch der Sitz des Willens und der Entscheidung. Es sei das Zentrum unserer Persönlichkeit. Christen wüssten, dass Gott der Einzige sei, der Sicherheit und Gelassenheit geben könne. Gelassenheit habe mit zwei Dingen zu tun, die uns Menschen oft sehr schwer fielen und für die wir uns immer wieder entscheiden müssten: „Loslassen“ und „zulassen“. Beides Mal gehe es um Vertrauen oder anders ausgedrückt: „Gottergebenheit“.

Nach einem lang anhaltenden Applaus für den eindrucksvollen und lebendigen Vortrag beendete Carola Rollmann den schönen Abend mit dem Gedicht „Die Gelehrten und die Pfaffen“ von Eduard Mörike. Im Foyer wartete auf die Besucherinnen noch ein kleiner Flyer mit den „10 Geboten der Gelassenheit“. Der nächste Frauenabend findet am 25. November statt. mfh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019