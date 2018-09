Ehrenamt hat einen hohen Stellenwert

Weikersheim.Karl-Heinz Moschüring, Ehrenvorsitzender des Sportkreises Mergentheim, feiert am morgigen Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Seit 38 Jahren engagiert sich der gebürtige Nassauer im Ehrenamt. Bereits 1980 hat der Jubilar beim FC Creglingen im Vorstand verschiedene Aufgaben übernommen. Als Vorsitzender des Bauausschusses hatte er während des Vereinsheimbaus eine wichtige Funktion. Aber auch als Trainer führte er die Mannschaft des FC Creglingen 1982 in die Landesliga. Gerne erinnert sich Karl-Heinz Moschüring an die erfolgreiche Zeit beim FC Creglingen. Mit dem Verein ist der Jubilar heute noch treu verbunden.

1989 ist Karl-Heinz Moschüring in das Sportkreisgremium gewählt worden. Der damalige Vorsitzende Edmund Schuster gewann ihn für die Mitarbeit in diesem Gremium. Der Neu-Siebziger übernahm gleich die Verantwortung als Referent für Sport und Schule, heute Kooperation Schule/ Verein.

Für den damals jungen Pädagogen eine wichtige Aufgabe, die Interessen der Schulen und Vereine mit zu gestalten und die Vergabe der zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu koordinieren.

Beim Sportkreistag 2000 übernahm Moschüring die Position des Vorsitzenden im Sportkreis Mergentheim. Dieses Amt hat der Jubilar bis zum Sportkreistag 2016 in Niederstetten mit sehr viel Engagement und Weitblick begleitet – bis er auf eigenem Wunsch ausschied. Natürlich nicht ohne für einen Nachfolger zu sorgen, den er mit Volker Silberzahn gefunden hatte.

Während seiner Amtszeit hat sich der Sportkreis kontinuierlich weiter entwickelt. So wurde 2002 die Geschäftsstelle in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim eingerichtet. 2006 fand erstmals der „Ball des Sports“ statt, der mittlerweile alle zwei Jahre zu den Standardveranstaltungen des Sportkreises gehört. Seit 2010 ist die Geschäftsstelle des Sportkreises durch eine hauptamtliche Leiterin besetzt. Die Satzung musste ebenfalls den Anforderungen angepasst werden.

Die Förderung und Anerkennung der Sportkreisjugendarbeit lag dem Jubilar ebenso am Herzen wie die Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes durch Firmen.

Bei den Vereinen war Karl Heinz Moschüring immer ein gerngesehener Vertreter des Sportkreises Mergentheim – und ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Sportkreisen war ihm ebenfalls sehr wichtig.

Seine aktive Zeit als Sportler begann der Jubilar als Fußballer in der Jugend. Zunächst bei, SV Harthausen, dann beim TSV Weikersheim. Später wechselte er zum FC Creglingen. Heute spielt er im TSV Weikersheim noch leidenschaftlich in der Seniorenrunde Tennis. Von 1993 bis 2013 leitete Karl Heinz Moschüring im Übrigen als Vorsitzender 20 Jahre die Tennisabteilung.

Damit es dem Jubilar nicht zu langweilig wird, hat er 2014 den Einstieg in die Kommunalpolitik der Stadt Weikersheim gewagt. Als Gemeinderatsmitglied setzt er sich sehr engagiert für das Wohl der Bürger der Stadt ein.

Sein ganz persönliches Hobby, das Gartengrundstück in Nassau, an steiler Lage, mit vielen Obstbäumen ist für den Jubilar, wie er selbst sagt, das beste Fitnessstudio mitten in der Natur.

Aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste für den Sport wurde Karl-Heinz Moschüring 2016 zum Ehrenmitglied des Württembergischen Landessportbundes ernannt.

Die Anerkennung und Wertschätzung seines Engagements für den ehrenamtlichen Einsatz im Sportkreis Mergentheim wurde Karl-Heinz Moschüring beim „Ball des Sports“ 2017 in Igersheim mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des Sportkreises gewürdigt.

Der Sportkreisrat, die Sportjugend sowie der Sportjugendförderverein gratulieren Karl-Heinz Moschüring zum 70. Geburtstag und wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute, bei bester Gesundheit.

Die Vereine des Sportkreises, Freunde, Bekannte sowie die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an. spkr/rw

