Ehrenbrief für Hermann Grieser

Anzeige

Laudenbach.Der Vorstand des Sportkreises Mergentheim besteht in Zukunft nur noch aus zwei Vertreter des Vorsitzenden Volker Silberzahn. Denn aus persönlichen Gründen hat sich Hermann Grieser entschieden, diesen Posten in Zukunft nicht mehr auszuüben. Gerne hätte man mit ihm weitergemacht, äußerten sich Silberzahn und sein Mitstreiter Rüdiger Wellm unisono, doch diese Entscheidung gelte es zu respektieren – und es gebe Grund genug, Grieser Dank zu sagen.

Von „hoher Qualität“

Als „zuverlässig“ und ein Arbeiter von „hoher Qualität“ würdigte Wellm Grieser in seiner kleinen Laudatio. In all den Jahren seiner gut eineinhalb Dekaden dauernden Vorstandstätigkeit habe er sich in vielfältiger Hinsicht eingebracht und „den Sportkreis würdig nach außen vertreten“, so Rüdiger Wellm weiter.

Sportkreisball sein Verdienst

Maßgeblich habe Hermann Grieser für die Durchführung der Sportkreisbälle verantwortlich gezeichnet und bei den bisherigen sechs Auflagen stets für ein tolles Programm gesorgt. „Damit hast du dir ein kleines Denkmal geschaffen“, hieß es abschließend unter dem Applaus des Plenums.