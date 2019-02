Ehrenmedaille des Landtags für Brenner

Weikersheim.Der Weikersheimer Unternehmer und langjährige Kommunalpolitiker Bruno Brenner feierte seinen 80. Geburtstag.

Zahlreiche Gratulanten aus Politik, Wirtschaft, der Familie und dem Freundeskreis fanden sich ein, um dem verdienten Jubilar ihre persönlichen Glückwünsche zu überbringen.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Fraktionschef der Landtagsfraktion, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart überbrachte die Grüße der Landes- und Kreis-CDU. In Anerkennung von Brenners besonderem bürgerschaftlichen Engagement überreichte Reinhart dem Jubilar die Ehrenmedaille des Landtags von Baden-Württemberg.

Der Weikersheimer Bürgermeister Klaus Kornberger ging in seinem Grußwort vor allem auf die kommunalpolitische Arbeit von Bruno Brenner ein. Dabei hob Kornberger besonders Brenners Handschrift und Einsatz bei der Neugestaltung des Weikersheimer Marktplatzes hervor, der dieses städtebauliche Kleinod entscheidend mitgestaltet hat.

Der Stadtverbandsvorsitzende Martin Heuwinkel würdigte Brenners langjähriges gesellschaftliches und kommunalpolitisches Engagement.

Anschließend schilderte der Bruder des Jubilars, Sparkassendirektor i.R. Edmund Brenner, in seiner Ansprache die lebenslange gute Beziehung zwischen den Brüdern und das bewegte Familienschicksal von der Zwangsumsiedlung aus Bessarabien in den Warthegau und nach dem Kriegsende den Weg über Brandenburg in das Taubertal. Im heutigen Weikersheimer Teilort Honsbronn fand die Familie Brenner damals Zuflucht und eine neue Heimat. cdu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019