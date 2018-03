Eigenständigkeit vorerst gesichert

Anzeige

Fünften Platz gelobt

Tobias Sturm, Abteilungsleiter Fußball, übernahm und lobte den beachtlichen fünften Platz aus der Vorsaison unter dem neuen Trainerpaar Thomas Link und Rafael Götz. Auch Philipp Mühleck mit seinen 31 Treffern erhielt eine Erwähnung. Bei dem Rückblick auf die bisherige ausgeglichenen Saison wurde das Thema angesprochen, das im Verein lange polarisiert hatte: Das Spiel gegen den TSV Schrozberg.

Nach einem kurzen kulturellen Rückblick beschäftigte man sich mit dem das alles beherrschenden Thema der Saison: Die Zukunft der Mannschaft und der Abteilung.

Durch den seit Jahren stattfindenden demografischen Aderlass falle es immer schwerer, Spieler zu finden und eine eigenständige Abteilung aufrecht zu erhalten.

Nachdem eine Eigenständigkeit in der nächsten Saison zunächst nicht möglich schien, wurden Gespräche mit verschiedenen Vereinen geführt. Auch mit der SGM Weikersheim/Schäftersheim, mit der man schon in der Jugend eine erfolgreiche Spielgemeinschaft betreibt und welche einer Zusammenführung offen und positiv entgegen steht.

A-Jugendspieler bleiben

Bevor dieser einschneidende Schritt zur Debatte stand, konnten jedoch vier talentierte A-Jugendspieler mit heimischen Wurzeln dazu bewegt werden, sich bei ihrem Heimatverein TSV Laudenbach zu beweisen und sich dort für Höheres zu empfehlen. Das führte dazu, dass einige Spieler ihre Wechselgedanken abtaten und andere ihre Laufbahn weiterhin fortsetzen wollen. Die weitere Eigenständigkeit der aktiven Mannschaft wurde somit vorerst gesichert. Um für weitere Jahre eigenständig zu bleiben, muss allerdings viel getan werden.

Zunächst gilt es, für die Abteilungsführung einen Ersatz für Coach Link zu finden, der aus privaten, zeitlichen Gründen zum Ende der Saison aufhört. Aber auch alle anderen im Verein müssen sich für die Zukunft mit einzubringen.

Eine erfreuliche Nachricht gab es vom Kassier, Josef Vorholzer, der einen Gewinn vermelden konnte. Nach Erläuterung der einzelnen Details bilanzierte er, dass man finanziell auf sehr gesunden Beinen stehe. Die Kassenprüfer Martin Rank und Eberhard Mathes bescheinigten ihm eine einwandfreie Führung der Kasse.

Kameradschaft stärken

Auch das Trainerteam kam zu Wort. Es wurden die Premierensaison 16/17 sowie die aktuelle Saison bilanziert. Ziel sei es, die Kameradschaft, eine gute Stimmung und den Spaß am Fußball zu erhalten und neue bzw. ehemalige Spieler zu gewinnen.

Man appellierte an die Mannschaft, an Spieltagen künftig persönliche Interessen hinten anzustellen und mehr Werbung für den Verein zu betreiben. Stefan Lösch, der nach dem überraschenden Rücktritt seines Vorgängers Hartmut Lütze kommissarisch das Amt des Jugendleiters übernommen hatte, erstattete ebenfalls Bericht. Er lobte die Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft (SGM), was sich auch bei einigen Meisterschaften gezeigt habe sowie an breit gefächert guten Ergebnisse der WFV-Hallenrunde.

Mehr Nachwuchs gewünscht

Auch außerhalb des Platzes wurde den Kindern und Jugendlichen viel geboten, z.B. Kegeln, Kart fahren, Zelten, Golf und ein Stadionbesuch. Mit 30 Spielern, drei Betreuern sowie einem Schiedsrichter ist Laudenbach zurzeit in der SGM vertreten. Für die Zukunft wünsche man sich noch mehr heimischen Nachwuchs, aber auch Übungsleiter mit C-Lizenz sowie ein weiteres positives Zusammenwachsen mit der SGM. Klaus Mangold trug in Vertretung von Raimund Zenkert den Kultur- und Freizeitbericht vor, angefangen beim Theatherstück ,,Die turbulente Fahnenweihe’’ über den Kabarettabend mit Stefan Aichner ,,Das Eich’’ zum Pfingstausflug nach Holland. In diesem Jahr ist am 26. Oktober Bernd Händel zu Gast in der Zehntscheune.

Der Pfingstausflug führt nach Skandinavien. Michael Öchsner vom Ortschaftsrat bedankte sich im Namen des Ortsvorstehers für zahlreiche Veranstaltungen. Der Ausschuss wurde einstimmig entlastet. Einstimmigkeit herrschte ebenfalls bei der Wahl von Stefan Lösch zum Jugendleiter. Ein Grußwort sprach auch Hauptvereinsvorsitzender Harald Götz, der bronzene Ehrennadeln an Peter Kolb, Jochen Stanzel, Benjamin Wolfert, Philipp Mühleck, Marius Wirth, Rafael Götz und Felix Wirth verlieh.

