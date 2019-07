Ein Film für die Fans der Rockband „Queen“

Laudenbach.„Queen“ und „Bohemian-Rhapsody“ sind untrennbar miteinander verbunden – und ist somit auch der Titel des Films, den der KKC-Laudenbach sich für das traditionelle Open-Air-Kino hinter der Kelterhalle am Laudenbacher Schloss ausgesucht hat.

Bereits beim Faschingsumzug wurde die Rockband „Queen“ vom KKC thematisiert und wird nun im Rahmen des Kinos fortgesetzt. Der mit vier Oscars prämierte „Queen“-Film erzählt die Geschichte und den Aufstieg von „Queen“ und deren Frontman Freddy Mercury“, die sich Anfang der 70er Jahre zusammenschlossen und bald zu einer der erfolgreichsten Gruppe der Musikgeschichte wurden. Die beeindruckende Filmbiografie thematisiert die Entstehung der Band und ihrem exaltierten Leadsänger, und geht vor allem auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der Musiker und den Ränkespielen im Hintergrund der Bandkarriere, von Beginn, über die Auszeit von Mercury, bis zur Wiedervereinigung für das „Band- Aid-Live-Konzert“ 1985 ein. Rami Malek wurde hierfür, als ikonischer Bandleader Freddy Mercury, mit dem Oscar für den „besten Hauptdarsteller“ ausgezeichnet. Die Größe und Popularität von „Queen“ vermittelt sich durch die mitreißenden Musiknummern, die ebenfalls mit Oscars für den „besten Ton“ und „besten Tonschnitt“ prämiert wurden. Ein Muss für jeden „Queen-Fan“ und ein toller Abend für alle, die es werden wollen und einen schönen Kinoabend erleben möchten. Als Kulisse fürs „Open-Air“ am Samstag, 27. Juli, ist der romantisch-rustikale Platz hinter der Kelterhalle ideal. Um in einer lauen Sommernacht diesen beeindruckenden Film als visuelles, akustisches und kulinarisches Open-Air zu erleben, sorgt der KKC-Laudenbach, als bekannter Garant für qualitatives Feiern und gute Unterhaltung, für das passende Ambiente. Einen Teil des Erlöses spendet der KKC für die Bergkirche Laudenbach. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Filmvorführung beginnt bei Einbruch der Dunkelheit und bei schlechter Witterung findet das Kinoerlebnis in der Kelterhalle statt.

