Ein Geistlicher mit Herz und Seele

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde Roland Stiehle nach zwölf Jahren Pfarrdienst in Schäftersheim und Nassau in den Ruhestand verabschiedet. Unser Bild zeigt ihn (Mitte, rechts daneben seine Frau Jacqueline) beim Abschiedsgottesdienst in der Nassauer St.-Bartholomäus-Kirche zusammen mit Dekanin Renate Meixner und den Kirchengemeinderäten beider Kirchengemeinden.