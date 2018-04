Ein großes Plus für die Stadt

Anzeige

Mit dem offiziellen Spatenstich fiel am Freitag der Startschuss für den Bau der „Wohnen Plus-Residenz“ in Weikersheim.

Weikersheim. „Wohnen Plus“, sonennt die Evangelische Heimstiftung (EHS) ihre innovative Wohnform, die Menschen mit Pflegebedarf eine ambulante Alternative zum klassischen, stationären Pflegeheim anbietet. 34 Pflegewohnungen, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zwölf Einzelzimmern, eine Tagespflege und die direkte Anbindung an die Mobilen Dienste umfasst das neue Quartiershaus an der Vorbach.

Wie Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider mitteilt, investiert die EHS insgesamt rund neun Millionen Euro in das Projekt. Der Weikersheimer Bürgermeister Klaus Kornberger, sagte zwar, dass Spatenstiche in der Stadt zurzeit keine Seltenheit sind, doch das „Plus“ lässt diesen zu einer Besonderheit werden. Selten habe es im Gemeinderat eine so einstimmige Entscheidung gegeben.