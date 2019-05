Ein Krach, „da steht man nachts im Bett“

Pläne, denen konkrete Verbesserungen folgen werden, oder nur ein Papiertiger? Im Weikersheimer Gemeinderat wurde ein Lärmaktionsplan diskutiert. Betroffene konnten sich einbringen.

Weikersheim. „Die Bürger sind gefragt, wir nehmen Vorschläge auf“, so Bürgermeister Klaus Kornberger in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Es ging um die Fortschreibung des „Lärmaktionsplans“ mit

...