Ein neuer Look und frischer Wind

Weikersheimer.Frischer Wind bläst seitens des Fördervereins Höhenwaldschwimmbad Neubronn (FÖHN) in das in Ehren ergraute Freibad im Ortsteil.

Neubronn. „Das kleine familiäre Bad ist gut aufgestellt, besonders für junge Familien mit Kindern“ erklärte die neue Vorsitzende des Fördervereinsvereins Höhenwaldschwimmbad, Verena Preuß, anlässlich der Jahreshauptversammlung am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus Neubronn. Besonders das Kinderplanschbecken komme bei den jungen Familien gut an und entwickle sich zum Publikumsmagneten.

Im vergangenen Jahr wurde, vor allem bedingt durch das anhaltende schöne Wetter, mit über 12 000 Badegästen wieder eine schöne Steigerung der Besucherzahlen erzielt. Doch bis es soweit war, haben die Mitglieder des Fördervereins kräftig Hand angelegt. Mit über 250 Arbeitsstunden wurde das Bad für die Besucher sprichwörtlich herausgeputzt. Ein Mammutprojekt war hierbei sicher die unterstützende Maßnahme bei der Erneuerung der Dehnfuge.

Für das kommende Jahr habe sich der Vorstand zum Ziel gesetzt, neue Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit und die Darstellung des Freibades umzusetzen. „Ein neuer Look muss her“, so Preuß in ihrem Bericht.

Die Außenansicht des nostalgischen Freibades soll daher komplett überarbeitet werden und im neuen Licht erscheinen. Besonderes Augenmerk werden dabei großflächige Fotowände sein, die dem Gast schon von außen verraten, was ihn innen erwartet. Außerdem soll der neue Look das Freibad von der Straße schneller erkennen lassen und die Gäste freundlich begrüßen. Doch erst einmal muss der Besucher das idyllisch versteckte Freibad finden. Dafür möchte der Förderverein an vier Stellen entlang der Zufahrten Schilder platzieren, die auf das Freibad hinweisen.

Besonders hat der Verein die Ortsdurchfahrten von Queckbronn und Neubronn im Visier. Ein besonderer Hinweis auf das Bad solle nach Wunsch des FÖHN als großer Werbebanner an der Fußgängerbrücke, stadtauswärts Richtung Laudenbach angebracht werden. Das zweite Großprojekt in Planung des Vereins sei die Erweiterung und Neugestaltung der Spielflächen im Freibad. So soll im Herbst 2019 die Sandspielanlage durch gestalterische Highlights aufgewertet werden. Verwirklicht werden soll die Vergrößerung der Sandfläche mit der Ergänzung einer Sand-Matschanlage, die vor allem die etwas größeren Kinder ansprechen wird.

Besonders freute sich der Förderverein über eine aktive Teilnahme der anwesenden Stadträte und Vorsitzenden der Ratsfraktionen zu den präsentierten Projekten.

Der Vorstand erhielt viel Rückenwind und positive Rückmeldungen zu seinen Vorhaben. Dabei zählt vor allem die wohlwollende Unterstützung seitens der Stadt und des Bürgermeisters, die der Förderverein schon letztes Jahr erfahren durfte. Für den kurzfristig verhinderten Bürgermeister Klaus Kornberger richtete sein Stellvertreter Norbert Beck das Grußwort an die Versammlung. Er sicherte dem Verein auch in den nächsten Jahren die Unterstützung seitens der Gemeinde zu. Man sehe mit Freude, dass der Förderverein mit vielen neuen Ideen zur Steigerung der Attraktivität des städtischen Freibades beitrage.

Susanne Kütt berichtete in ihrem Kassenbericht über zahlreiche Aktivitäten, die dem Verein Geld in die Kasse spülte. So wurde in den letzten Jahren ein kleines finanzielles Polster erarbeitet, das nun für die Umsetzung der anstehenden Projekte verwendet werden kann. Nachdem die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung attestierten, stand der Entlastung des gesamten Vorstandes nichts im Wege und wurde von der Versammlung einstimmig erteilt. Weiter konnte die Vorsitzende mit Matthias Lang einen weiteren Beisitzer gewinnen, der den Vorstand mit seiner Arbeit tatkräftig unterstützen wird. Erfreuliches gab’s auch von der Badeaufsicht zu berichten: Der Freibadbetreiber AquaFun wird auch in diesem Jahr wieder für die Sicherheit am Beckenrand Verantwortung zeigen und plant, das Freibad zum 12. Mai zu eröffnen. ak

