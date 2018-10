Weikersheim.Nur noch an den letzten beiden Sonntagen im Oktober bietet sich für Interessierte die Gelegenheit die Sonderausstellung „Barbie – die Puppe. Von der Bild-Lilli zur Designerpuppe“ im Weikersheimer Stadtmuseum zu besuchen. Über 700 Besucher fanden sich inzwischen ein, um die umfangreiche Sammlung, eine Leihgabe von Katharina Engels aus dem früheren Puppen- und Spielzeugmuseum Rothenburg, zu betrachten. Viele der Besucherinnen schwelgten in Erinnerungen an ihre Kindheit, was auch die zahlreichen positiven Gästebucheintragungen zeigen. Die ausgestellten Sammlerpuppen geben einen Einblick in den Livestyle und die Mode der letzten fünf Jahrzehnte und zeigen die Wandlungsfähigkeit der Designerpuppe. Nicht zu vergessen sind ihre Ursprünge, die Bild-Lilli. Neben einer Bild-Lilli sind auch Originalcartoons aus der Zeitung der 50er Jahre ausgestellt. Das Stadtmuseum im und am Gänsturm in Weikersheim, Hauptstr. 42 ist sonntags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018