Einblicke in die evangelische Kirchengeschichte

Zum 50. Jahrestag der Mondlandung gelingt auch in Elpersheim eine Punktlandung: „Unter dem Turmhahn“ ist der Beitrag der evangelischen Kirchengemeinde zum 800. Ortsjubiläum.

Elpersheim. Mehrere Tausend Besucher werden zum bevorstehenden großen Festwochenende in den Weikersheimer Stadtteil kommen. „Wir sind fertig geworden“, freut sich Ortspfarrer Horst-Frithjof Tschampel. „Wir“, das seien er, Initiatorin und Ideengeberin Inge Neubert sowie Dr. Christoph Bittel, weit über die Region hinaus bekannter und passionierter Historiker und als Hauptautor so etwas wie der Spiritus Rector dieses Werks.

Und was verbirgt sich hinter dem Titel „Unter dem Turmhahn“? „Dies ist kein Kirchenführer, sondern ein Blick in die Kirchengeschichte unserer Gemeinde“, sagt Pfarrer Tschampel, der sich vom fertigen Produkt sehr angetan zeigt. Selbst er, seit inzwischen 16 Jahren in Elpersheim seelsorgerisch tätig, sei überrascht, dass er beim Studieren der Lektüre durchaus Dinge erfahren habe, über die er nicht Bescheid gewusst habe.

Das Buch möchte einen Überblick über Historie und Gegenwart der evangelischen Kirchengemeinde Elpersheim geben, lässt Tschampel weiter wissen. Wem zum Beispiel ist schon bekannt, dass seit der Reformation nicht weniger als 32 Pfarrer in der Taubertalkommune gewirkt haben?

Allerhand Interessantes

Über jeden einzelnen davon hat Autor Dr. Christoph Bittel zum Beispiel ein kleines Porträt verfasst. Doch nicht nur das – so erfährt der Leser allerhand Interessantes und Informatives über Kirchengebäude, Pfarr- und Gemeindehaus, die Kirchengemeinde, den Kindergarten oder die verschiedenen kirchlichen Gruppierungen.

Für Dr. Christoph Bittel sei es „eine ganz besondere Herausforderung“ gewesen, in weniger als einem Jahr dieses Werk fertigzustellen. Unzählige Stunden habe er verbracht, unter anderem im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart-Möhringen, das auch das Elpersheimer Pfarrarchiv verwaltet, um möglichst viele historische Informationen und Fotos zusammenzutragen, die das Buch „zu einem wertvollen Nachschlagewerk für die Nachwelt macht“, meinen Dr. Bittel und Tschampel unisono im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Es sei teilweise schon eine Sisyphusarbeit gewesen, „die sich aber gelohnt hat“, ist der Autor überzeugt, der sich durchaus vorstellen kann, auch auf anderen Gebieten in Elpersheim heimatforscherisch tätig zu werden.

Am bevorstehenden Wochenende darf Dr. Bittel allerdings erst einmal die Früchte seiner zeitintensiven und umfangreichen Arbeit ernten, denn wer sich das Buch zu Gemüte führt, wird schnell zu dem Schluss kommen, dass es sich rentiert darin zu stöbern.

Wer sich für den Blick in die Kirchenhistorie interessiert, kann es am Sonntag, 21. Juli, beim ökumenischen Gottesdienst, in der Kirche sowie im Kindergarten zum Preis von fünf Euro erwerben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019