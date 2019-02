Einblicke ins Thema Raumfahrt

Weikersheim.In diesem Jahr jährt sich die Mondlandung zum fünfzigsten Mal – Anlass bei den Weikersheimer Astronomen für einen Rückblick in die jüngere Geschichte der Raumfahrt. Thomas Mütsch ist langjähriges Mitglied der Astronomischen Vereinigung Weikersheim und als Ingenieur bei der Airbus Defence and Space am Standort Lampoldshausen tätig. Am heutigen Freitagabend wird er in einem spannenden Vortrag über die Entdeckungsreisen der Neuzeit berichten. Alle Interessierten sind willkommen. Beginn des Vortrags ist am heutigen 15. Februar um 20 Uhr im Alten Schulhaus in Weikersheim in der Schulstraße 11. Eintritt ist frei.

Himmelsbeobachtung möglich

Darüber hinaus wird am ersten Samstag im Monat März wieder die Möglichkeit der Himmelsbeobachtung auf der Sternwarte in Weikersheim angeboten. Am Samstag, 2. März kann ab 19 Uhr der Sternhimmel durch die zahlreichen Teleskope der Sternwarte betrachtet werden. Voraussetzung für das Stattfinden des Beobachtungsabends ist ein klarer Himmel. Eine Anmeldung ist dann nicht erforderlich. Im Zweifelsfalle empfiehlt sich ein Anruf unter Telefon 0 79 34 / 13 65, ob die Sternwarte auch tatsächlich besetzt ist. Der Besuch der Sternwarte Weikersheim und die damit verbundenen Sternführungen sind kostenlos.

