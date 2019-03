Eine interessante Veranstaltung jagt die andere

Spätestens im April hat der Winterschlaf in Weikersheim ein Ende. Dann geht es los mit den vielen Veranstaltungen, die über das ganze Jahr stattfinden. 2019 jagt ein Termin den nächsten.

Weikersheim. Großer Höhepunkt wird der Eröffnungssommer der Tauberphilharmonie. Vom 13. Juli bis 30. September finden dort die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. Das abwechslungsreiche wie hochkarätige Programm reicht vom Liederabend über Kabarett, einem Klavierabend mit Starpianist Igor Levit und Spitzenorchester wie dem Bundesjugendorchester bis hin zur TV-Persönlichkeit Petra Gerster.

Klangvolle Namen wie Bodo Wartke und Götz Alsmann sind ebenfalls beim Eröffnungssommer vertreten. Auf der Internetseite der Tauberphilharmonie ist das detaillierte Programm veröffentlicht.

Opern-Premiere

Auch die Junge Oper Schloss Weikersheim steht wie immer in den ungeraden Jahreszahlen auf dem Programm. 2019 wird „La Bohème“ von Puccini aufgeführt. Am Donnerstag, 25. Juli, ist die Premiere. Natürlich ist im Schloss Weikersheim wieder viel geboten. 2019 lautet das Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten „Ziemlich gute Freunde Frankreich/Deutschland“. Der diesjährige Schlosserlebnistag steht unter dem Motto „Á la francaise“. Termine sind der 18. August und 22. September. Diese und alle weiteren Veranstaltungen des Schlosses sind auf dessen Internetseite veröffentlicht. Zu den festen Terminen der Stadt gehört die Ausstellung „Skulpturen.Schau!“. In diesem Jahr stellt der Bildhauer Robert Metzkes aus Berlin aus.

Aber auch der Markt für Kunsthandwerk wie das große Musikfest im Rahmen des Hohenloher Kultursommers versprechen tolle Ereignisse zu werden.

600 Jahre Kärwe

Der „Feierabend“ auf dem Marktplatz findet wieder im Juli statt. Der nächste Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten. 2019 wird zum 600. Mal die Weikersheimer Kärwe gefeiert.

Schon einen Abend früher wie sonst, also am Donnerstag, 29. August, wird mit einem Auftritt im Festzelt mit den „Bayerischen Löwen“ das große Brauchtumsfest begonnen. Das Rahmenprogramm beginnt jedoch schon früher. So wird die evangelische Kirche etwa am 26. Mai einen Gottesdienst mit Landesbischof Frank Otfried July abhalten.

Das Stadtmuseum zeigt selbstverständlich eine Ausstellung zum Jubiläum.

Weitere Jubiläen werden in den Ortsteilen Elpersheim und Honsbronn gefeiert. Die beiden Ortschaften feiern in diesem Jahr ihr 800-jähriges Bestehen.

Der Verein Tauberfränkische Volkskultur veranstaltet im September am Tag des offenen Denkmals ein Museumsfest unter dem Motto „Waschtag anno dazumal“. Außerdem findet 2019 wieder die Textil- und Handarbeitsmesse „Nadelkunst“ Ende September im Schloss Weikersheim statt. Auch diese Veranstaltung zieht viele Besucher aus Nah und Fern an.

Eine weitere „Foto.Schau!“ auf dem Marktplatz ist für Mitte Oktober geplant. 2019 wird das Thema „Bewegende Momente in der Musik“ ausgeschrieben.

