Eine künstlerisch wertvolle Erfahrung

Weikersheim.Gut drei Wochen war Malerin Marina Sailer als „Artist in Residence“ zu Gast in der Stadt. Zum Ende ihres Aufenthalts stellte sie 13 Bilder im Sitzungssaal des Rathauses aus, die sie aus ihrem Düsseldorfer Atelier mitgebracht und zum Teil hier vollendet hatte. Die musikalische Umrahmung der Finissage übernahm Susanne Jahrmann am Saxofon mit Thomas Martin am E-Piano. Passend zu den sommerlichen Temperaturen spielten sie zu Anfang „Summertime“.

Bürgermeister Klaus Kornberger äußerte sich glücklich, dass es gelungen sei, solch eine erfolgreiche Künstlerin für Weikersheim begeistern zu können. Er bedankte sich bei Steinbildhauer Georg Grieb, der Mariana Sailer in seinem Bahnhof ein Atelier zur Verfügung gestellt hatte.

Der Aufenthalt war für die Malerin zeitlich bestens gewählt. Viele Eindrücke habe sie gewinnen können. Angefangen vom großen Musikfest auf Schloss Weikersheim, dem Markt für feines Kunsthandwerk, das Eröffnungswochenende der TauberPhilharmonie und auch die Premiere der Jungen Oper, La Bohéme, erlebte sie.

Galeristin Sonja Steinberger stellte die Malerin im Anschluss vor. Marina Sailer wird von ihr vertreten, sie stellt die Werke in ihren beiden Galerien in Weikersheim und Langenargen am Bodensee aus und präsentiert sie auf renommierten Kunstmessen. Marina Sailer wurde 1970 in Witebsk, Weißrussland geboren. Witebsk ist unter anderem auch der Heimatort von Marc Chagall.

Marina Sailer studierte zunächst in Freiburg an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe in der Außenstelle bei Professor Pia Fries und wechselte danach an die bundesweit renommierte Kunstakademie Deutschland nach Düsseldorf zu Professor A.R. Penck und wurde seine Meisterschülerin. 2005 bis 2006 war sie Assistentin bei Professor Tal und erhielt von ihm 2007 den Akademiebrief.

Zahlreiche Stipendien, Ausstellungen im öffentlichen Raum und in Museen als auch die Zusammenarbeit mit etablierten Galerien gehören zu ihrer Biografie. Kennzeichnend für die Malerei der Künstlerin seien ihre modulierten und nuancierten Farben, mit denen sie ihre oftmals neobarocken, fantastischen Rauminszenierungen gestaltet. Wie in einem Traum schweben in morbiden Palästen Fische, Schmetterlinge oder Elfenwesen vorbei.

Kronleuchter sind so gemalt, dass sie bei Sonneneinstrahlung leuchten.

Ihre Bilder entfalten eine regelrechte Sogwirkung. Auch ihre Bilder am Meer mit einem oder zwei Mädchen sind faszinierend. Sie schöpft aus Erinnerungen, Erlebnissen, Erfahrungen und Träumen. „Kurzum, Marina Sailer ist eine Ausnahmekünstlerin mit einer unverkennbaren Handschrift“, unterstrich Sonja Steinberger. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019