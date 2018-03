Eine Puppe erobert die Welt

Anzeige

Weikersheim.Im Stadtmuseum im und am Gansturm in Weikersheim wird die Saison eröffnet. Gestartet wird mit der Sonderausstellung „Barbie – die Puppe! Von der Bild-Lilli zur Designerpuppe“.

Fast jeder kennt sie. Sie ist immer modisch gekleidet, perfekt geschminkt und hat eine Topfigur. Die Rede ist von einer Puppe: Barbie.

Obwohl sie inzwischen auf die Sechzig zugeht und damit nicht mehr die Jüngste ist, zählt sie weltweit noch immer zu den meist verkauften Puppen. Kein Trend geht an ihr vorbei und auch in Sammlerkreisen ist sie sehr beliebt. In einer Sonderausstellung zeigt das Stadtmuseum einen breiten Querschnitt von Barbiepuppen aus den letzten Jahrzehnten. Auch die „Bild-Lilli“ und „Schwabinchen“ sind dabei. Diese umfangreiche Sammlung aus dem Puppen- und Spielzeugmuseum in Rothenburg, das nach 30 Jahren Privatinitiative geschlossen wurde, zeigt einen Einblick in die Mode der letzten Jahrzehnte. Katharina Engels, Sammlerin aus Passion, stellt diese einzigartige Sammlung dem Stadtmuseum für eine Sonderausstellung zur Verfügung. Die Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 5. April. Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung vom 8. April bis 26. August immer sonntags von 13.30 bis 17 Uhr zu sehen. Informationen gibt es im Stadtmuseum unter Telefon 07934/1209, E-Mail: stadtmuseum.weikersheim@gmail.com