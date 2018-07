Eine Stimmung wie in Florenz oder in Rom

Anzeige

Beim „Feierabend“ in Weikersheim sorgten die drei „Rossinis“ für südländische Atmosphäre. Das Publikum war begeistert.

Weikersheim. Einfach Super. Diese zwei Worte drücken einfach, aber messerscharf aus, was sich am Donnerstagabend zum inzwischen 17. Mal auf dem Marktplatz in Weikersheim abspielte. Die Rede ist vom „Feierabend“, der italienischen Nacht mit den „Rossinis“ mitten im Zentrum des hohenlohischen Residenzstädtchens an der Tauber. Was vor vielen Jahren mit einem Engagement bei einem gastronomischen Betrieb am Marktplatz begann, hat sich unter der Regie des heimischen Handels- und Gewerbevereins inzwischen längst zur Kultveranstaltung aufgeschwungen.

Und so pilgerten am Donnerstag all jene nach Weikersheim, die eine tolle Sommernacht, herrliche Stimmung, südländisches Flair und musikalische Höhepunkte aus vier Jahrzehnten erleben und hören wollten. Garanten dafür waren erneut die zum Kultabend passende italo-fränkische Band „Rossinis“, die nach dem Motto „Viva l’ Italia“ mit ihrer Musik für gute Laune bei den Zuhörern sorgte. Auch das Wetter spielte mit.