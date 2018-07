Eine totale Mondfinsternis steht kurz bevor

Anzeige

Darüber hinaus werden am Freitag, 27. Juli, zwei besondere Himmelsereignisse stattfinden. In den frühen Abendstunden durchwandert der Mond den Schatten der Erde, eine totale Mondfinsternis findet statt. Bei Mondaufgang um 21 Uhr wird der Mond bereits teilverfinstert am Südosthorizont auftauchen, während er kurze Zeit später für fast zwei Stunden im Kernschatten der Erde verschwinden wird. Dabei steht er als rote Kugel am Himmel.

Zu diesem Schauspiel gesellt sich der rote Nachbarplanet Mars, welcher der Erde so nahe wie seit 15 Jahren nicht mehr kommen wird. Diese beiden Ereignisse können auch von der Weikersheimer Sternwarte auf dem Karlsberg beobachtet werden, hierzu werden die Kuppeln bei Sonnenuntergang geöffnet, vorausgesetzt das Wetter macht mit. Der Besuch der Sternwarte Weikersheim und die damit verbundenen Sternführungen sind kostenlos.

Im Zweifelsfalle empfiehlt sich ein Anruf unter Telefon 07934/1365. Weitere Informationen zur Sternwarte Weikersheim auf dem dortigen Karlsberg und der Astronomischen Vereinigung aus der Tauberstadt sind auf der Homepage www.sternwarte-weikersheim.de einzusehen. avw/jh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018