Eine Vielfalt an Naturereignissen

Anzeige

Schäftersheim.Über eine Reise zum Horn von Afrika gibt es einen Lichtbildervortrag am 15. und 16. März in der Heckenwirtschaft „Alte Klosterscheuer“ in Schäftersheim.

Dr. Christine Reuter und Peter Schöderlein berichten über ihre Reise in das Stammesgebiet der Afar. Kaum ein anderes Land hat landschaftlich und kulturell so viel zu bieten wie Äthiopien. Die Danakil- Senke besticht durch eine Vielfalt an Landschaften und Naturereignissen auf kurzer Distanz. In Begleitung der Afar, der Polizei und von Militärposten führt die Reise zur tiefsten und heißesten Stelle Afrikas ( -123 m NN), zum Erta Ale, einem der aktivsten Vulkane der Erde, zu den in den schillerndsten Farben glänzenden Schwefelterrassen von Dallol und schließlich zum Salzabbaugebiet in der Danakil-Senke. Der Vortrag findet am Donnerstag, 15., und Freitag, 16. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Heckenwirtschaft „Alte Klosterscheuer“, Klosterhof 8 in Schäftersheim statt. Der Eintritt ist frei.

Spenden werden für Hilfsprojekte in Nepal, für die sich Reuter und Schöderlein seit vielen Jahren engagieren, entgegengenommen.