Einiges geboten in Elpersheim

Elpersheim.An diesem Wochenende steigt die große Jubiläumsfete im Weikersheimer Ortsteil. Die Einwohner der Gemeinde fiebern diesem Termin bereits lange entgegen, hat man sich doch gemeinsam intensiv darauf vorbereitet. Auch das Wetter scheint es gut mit den Elpersheimern und seinen Gästen zu meinen.

Am Freitag lautet das Motto „Heimat für alle“. Viele ehemaligen Elpersheimer reisten aus dem In- und Ausland an, um sich heuer zu treffen. Ab 19 Uhr können sich die Ehemaligen in der Scheune von Familie Neubert im Brunnenweg austauschen. Für die Musikfreunde spielt ab 21 Uhr in der Ortsmitte die Band „Tim mit T“ sowie Tauber Beats mit „DJ Chris“ auf der Hauptbühne an der Tauber.

Musical der Schüler

„Die Straße bebt“ lautet am Samstag das Motto. Ab 10 Uhr stehen entlang der Ortsdurchfahrt Oldtimer-Schlepper. Ein Korso der alten Fahrzeuge ist ab circa 13.30 Uhr geplant. Ab 11 Uhr gibt es an verschiedenen Stellen in der Ortschaft Speis und Trank. Ein Musical der Schüler der Astrid-Lindgren-Schule wird in derselben um die gleiche Uhrzeit aufgeführt. Das Schulfest, zu dem man auch gerne kommen darf, findet zeitleich mit der Jubiläumsfeier statt. Dort ist auch für Wasserspaß für die Kleinen gesorgt. Am Abend folgt um 20 Uhr der Top-Act „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ auf der Hauptbühne mit ihrem Programm „Live 2019-Nix wie no!“. Auch nach deren Konzert geht es ab 22.30 Uhr musikalisch weiter. In der Ortsmitte mit Linda Wirth, sowie an der Geudermühle mit den „Picky Souls“.

„Das Dorf lebt“

Der Sonntag soll mit dem Motto „Das Dorf lebt“ den Höhepunkt bilden. Eröffnet um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ist ab 11 Uhr im ganzen Ort so einiges geboten: Live-Musik und Spiele an verschiedenen Stellen in der Ortschaft. Ein Kunst-Handwerkermarkt auf dem Gelände bei Familie Emmert wird seinesgleichen suchen. Weiter gibt es Blasrohrschießen, „Aktionen Rund ums Pferd“ auf dem Isländer-Pferdehof „Tag des offenen Gartens“ der Gärtnerei Mayer, Einlagen des Spielmannszuges der „Historischen Deutschordencompagnie Bad Mergentheim“, Buntes Treiben in vielen Gassen mit Kleinkunst, alter Handwerkskunst, historischen Werkzeugen und Trachten, diverse Ausstellungen und Aktionen. Aber auch einen Ort der Ruhe hat man ab 13 Uhr zur Auswahl: In der St. Georgskirche in Elpersheim sind entsprechende Stationen aufgebaut. Auf der Hauptbühne sind verschiedene Einlagen bis 14.30 Uhr zu bewundern. Anschließend folgt ein absolutes Highlight auf der Tauber: Beim „Kiwwelisrennen“ darf man wirklich gespannt sein. Wochenlang wurde im Ort gebastelt was das Zeug hält. Circa 15 bis 20 Wasserfahrzeuge im Eigenbau wurden hergestellt. Auch von weiter her sind Fahrzeuge angemeldet worden. Diese werden dann auf der Tauber präsentiert sowie prämiert. Ab 17 Uhr folgt eine Lasershow, auch Artisten und Jongleure wirbeln in der Scheune von Familie Neubert umher. Das Finale wird ein Flashmob um 18.30 Uhr auf der Hauptbühne mit gemeinsamen Singen sein. Der Flyer mit allen Aktionen rund um das Fest ist unter www.800-jahre-elpersheim.de für den Download bereitgestellt. MiWi

